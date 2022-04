Elon Musk, el hombre más rico del mundo, explica que no tiene casa y se queda con sus amigos

De acuerdo con la revista Forbes, Elon Musk ocupa la primera posición en la lista de personas más ricas del mundo. Además de liderar Tesla, la empresa que ha revolucionado la industria automotriz, Elon es también el director general de SpaceX, presidente de SolarCity, copresidente en OpenAI y Neuralink, la empresa con la que busca implantar chips en los cerebros humanos durante este año que podrían ayudar con varias enfermedades neorlógicas. Pero ahí no acaban las responsabilidades del magnate pues también es cofundador de marcas reconocidas a nivel mundiales como lo son PayPal, Hyperloop y The Boring Company. Pareciera que el hombre más rico del planeta tiene todo resuelto en esta vida, pero ¿sabías que Elon Musk no tiene una casa? Recientemente el empresario confesó en una entrevista con Chris Anderson que actualmente no tiene un hogar permanente y se queda a dormir en casa de amigos. ¿Por qué el hombre más rico del mundo no tiene casa? Te lo contamos más adelante.

La decisión de Elon

Apenas hace dos años Elon Musk anunció que estaba listo y dispuesto a deshacerse de todas sus posesiones físicas para simplificar su vida. Tal parece que el magnate ha cumplido su promesa pues resulta que actualmente Musk no tiene un hogar permanente. Pero no solo no tiene una residencia, sino que no cuenta con ninguna propiedad a excepción de su avión, el cual informó que le ahorra mucho tiempo y una casa prefabricada de 37 metros cuadrados en Boca Chica, Texas, la cual se encuentra muy cerca de la sede de Space X. Por lo tanto, dependiendo del lugar en el que tenga que estar, Elon ha aprovechado para dormir en las casas de sus amigos. Recientemente en una entrevista con Chris Anderson, el jefe de los organizadores de las conferencias TED, el empresario explicó cómo ha estado viviendo durante las últimas semanas: “Ahora mismo ni siquiera tengo una casa, me quedo literalmente en casa de amigos. Si viajo a la zona de la bahía, que es donde está la mayor parte de la ingeniería de Tesla, básicamente voy rotando por las habitaciones libres de mis amigos. Sin duda, sería muy problemático si estuviera gastando miles de millones de dólares al año en consumo personal, pero ese no es el caso. No es que mi consumo personal sea alto. La única excepción es el avión, pero si no uso el avión tengo menos horas para trabajar.”, explicó Elon durante la entrevista.

La vida personal del magnate

El pasado mes de marzo Elon y Grimes le dieron la bienvenida a su segundo bebé juntos, una pequeña que al igual que su hermano mayor ha recibido un nombre muy peculiar, Exa Dark Sideræl. La noticia causó furor en todo mundo, pues la pareja logró mantener muy bien el secreto. Grimes compartió la buena nueva con en una entrevista con Vanity Fair y explicó que la pequeña llegó al mundo el pasado diciembre a través de un vientre de alquiler. Pero ¿dónde se encuentra la familia de Elon mientras él se queda en casas de sus amigos? Después de que fuera cuestionada por la revista, Grimes explicó en los detalles de su relación con Elon: “No hay una verdadera palabra para eso. Probablemente, me refería a él como mi novio, pero somos muy fluidos. Vivimos en casas separadas. Somos mejores amigos. Nos vemos todo el tiempo…Simplemente tenemos nuestra propia relación y no espero que los demás la entiendan”, dijo Grimes a la revista. Sin embargo, parece que la pareja se ha separado pues después de que se publicara la entrevista Grimes se sinceró a través de su cuenta de Twitter: “Yo y E hemos terminado *de nuevo* desde que se escribió ese artículo jaja, pero él es mi mejor amigo y el amor de mi vida”, se lee en la cuenta de Twitter de Grimes.