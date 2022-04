El joven que fue encontrado tras haber estado desaparecido por casi tres años

Sin duda alguna los milagros existen y ocurren en los lugares menos inesperados. En varias ocasiones hemos sido testigos de los momentos más emotivos cuando las familias logran reunirse con sus seres queridos después de estar desaparecidos por un tiempo. Así ocurrió con Connerjack Oswalt, un chico que desapareció cuando tenía 17 años hace casi tres años y fue encontrado por las autoridades el pasado 9 de abril. A pesar de que Oswalt, quien padece autismo desapareció en septiembre del 2019, su madre nunca perdió la esperanza de que lo volvería a ver. El joven originario de California fue localizado en el estado de Utah, a más de 1,000 kilómetros de casa. Según informaron las autoridades locales se encuentra en perfecto estado de salud y ya está junto a su familia.

La desaparición de Connerjack

Hace casi tres años el 28 de septiembre del 2019 la familia de Oswalt alertó al Departamento Policial de la localidad de Clearlake y explicaron que el joven de 17 años se encontraba desaparecido. Las autoridades locales de la mano del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas comenzaron la búsqueda del adolescente y además informaron a los medios locales que Connerjack tenía un historial de fugas. Meses antes de su desaparición el chico había huido de su casa después de que su madre le quitara el teléfono, en esa ocasión sólo se llevó a su gato, sin embargo, en esta ocasión no habían tenido tanta suerte en ubicar con rapidez al joven. Oswalt fue diagnosticado con autismo en el 2014 por lo que su paradero comenzó a preocupar mucho a sus familiares. A lo largo de dos años sus seres queridos no han parado la búsqueda del joven y en ningún momento perdieron la esperanza.

¿Cómo encontraron al joven?

A pesar de que colocaron una gran cantidad de carteles con la fotografía de Connerjack, nadie parecía haber visto o reconocido al adolescente, sin embargo, a pocos meses de cumplir 3 años desaparecido, un vecino del área de Park City en el estado de Utah alertó a los policías locales sobre un joven que deambulaba con un carrito cerca de una gasolinera. Rápidamente, las autoridades acudieron al lugar y se toparon con Oswalt quien parecía que dormía en ese lugar y estaba temblando de frío. Según explicaron los oficiales que lo encontraron, lo invitaron a subirse al auto con ellos para calentarse y ya estando dentro del vehículo le realizaron varias preguntas para poder revelar su identidad. El chico no quiso revelar su nombre, sin embargo, los policías comenzaron a investigar la base da datos de personas desaparecidas y se toparon con la descripción de Connerjack. En ese momento se pusieron en contacto con los familiares del joven y gracias a que la madre de Oswalt describió una marca de nacimiento que tenía lograron confirmar su identidad. El padrastro del chico junto con su abuelo viajaron hasta Utah para ir por él, en medio de una enorme emoción por el reencuentro.

Una de las cocinas del chef José Andrés vivió un ataque en Ucrania

“Sirviendo con compasión. Durante las últimas dos semanas, muchos en nuestra comunidad nos llamaron sobre una persona sin hogar que deambulaba por el área de Kimball Junction, empujando un carrito de compras. Elementos respondieron en cada ocasión y ofrecieron sus servicios al joven, que no estaba violando ninguna ley, pero él rechazó la ayuda. Finalmente, el sábado 9 de abril, un miembro de la comunidad realmente preocupado nos contactó después de ver al joven durmiendo en Jeremy Store en Jeremy Ranch. Los elementos del alguacil del condado de Summit respondieron rápidamente y encontraron a un joven con frío. Lo subieron a su cálido vehículo patrullero y comenzaron a excavar para averiguar quién era el hombre. A través de interacciones pasadas y la interacción del sábado, quedó claro para los agentes que el hombre se comunicaba de manera diferente. Elementos y despachadores comenzaron a investigar quién era este joven. Connerjack, quien tiene autismo, fue reportado como desaparecido en California en septiembre de 2019. Los agentes pudieron reunir a Connerjack con su familia, que estaba perdiendo la esperanza.”, se lee en una publicación en la página de Facebook del alguacil del condado.