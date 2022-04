Una de las cocinas del chef José Andrés vivió un ataque en Ucrania

Ya han pasado varias semanas desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania y miles de personas alrededor del mundo siguen mostrando su solidaridad con los habitantes ucranianos. Desde celebraciones de bodas hasta la subasta de sus tesoros más preciados, los ucranianos han encontrado varias formar de aliviar un poco las tensiones a las que se han enfrentado dentro de su país. Además, el mundo entero ha alzado la voz y le ha dado saber a los habitantes de Ucrania que no están solos. El mundialmente reconocido chef José Andrés no se ha quedado indiferente ante la situación y a lo largo de los últimos días ha apoyado a los ucranianos al servirles comida en la ciudad de Jarkóv gracias a la ayuda de su ONG World Central Kitchen. Sin embargo, la organización fundada por el chef español no se ha logrado librar de los bombardeos rusos y un misil dejó a cuatro miembros del restaurante heridos el pasado sábado.

El ataque a la fundación

El pasado sábado la ciudad de Jarkóv vivió otro día complicado. Un misil ruso bombardeó la localidad dejando a cuatro miembros de World Central Kitchen heridos mientras que otras nueve personas que no estaban vinculadas a la ONG perdieron la vida durante el ataque. Las imágenes del suceso fueron compartidas a través de las redes sociales de Nate Mook, el CEO de la funcación del chef José Andrés, quien ha estado sirviendo comida a los habitantes durante varios días en la zona de guerra. “Una actualización que no esperaba tener que hacer nunca. Estoy en World Centra Kitchen restaurante en Jarkóv, donde hace menos de 24 horas me reuní con su increíble equipo. Hoy, un misil cayó dejando a cuatro empleados heridos. Esta es la realidad aquí: cocinar es un acto heroico de valentía. #ChefsPorUcrania” se lee en el Twitter de Mook. Nate se encargó de publicar un video en donde se pueden ver los resultados destructivos del ataque ruso y se observa el edificio en el que estaba el restaurante en donde han estado trabajando desde el pasado 20 de febrero. Horas después del trágico suceso la agencia AP confirmó que el misil se llevó la vida de 9 personas incluyendo la de un niño de 15 años en las zonas residenciales al noroeste de Jarkóv.

Las palabras de José Andrés

Inicialmente se había dado a conocer que cuatro trabajadores de World Central Kitchen habían fallecido en el ataque, sin embargo, el mismo chef José Andrés publicó a través de su cuenta de Twitter que los 4 miembros del personal estaban con vida: “Nuestros compañeros están enervados, pero a salvo después de un ataque con misiles en un restaurante en Jarkóv. Dar de comer en medio de una guerra insensata es un acto de valentía, de resiliencia y de resistencia y seguiremos cocinando” explicó el fundador de la ONG a través de su perfil de Twitter. José Andrés ha estado viajando a varios puntos de Ucrania y ha utilizado su cuenta para mostrar el trabajo que han estado realizando en las zonas afectadas: “A todos los que se preocupan y envían buenos deseos al equipo en Jarkóv, gracias, los heridos están bien y todos están listos y dispuestos a comenzar a cocinar en otro lugar. #CombatientesDeComida ¡Todos nuestros amigos son verdaderos héroes! ¡Muchas formas de luchar, lo hacemos con comida!”, se lee en el perfil del chef español.