La mujer que admitió que fingió su propio secuestro después de seis años

La verdad siempre sale a la luz y así le pasó a Sherri Papini, la mujer que fingió su propio secuestro. En el 2016 el estado de California se puso en alerta después de que una joven madre y esposa se encontraba desaparecida. Tanto su esposo, como las autoridades locales comenzaron la búsqueda de Sherri y tras algunas semanas y justo para el Día de Acción de Gracias, Papini apareció en casa con algunas lesiones y aseguró que había sido secuestrada por dos mujeres. Tras su regreso, la historia del secuestro comenzó a levantar sospechas y después de seis años, las autoridades la detuvieron el pasado mes de marzo al ser acusada por fraude al estado por $30,000 dólares, dinero que recibió como compensación de víctimas. Ahora, se dio a conocer que Sherri aceptó un acuerdo con los fiscales el pasado martes y reconoció que inventó la historia de su secuestro.

La declaración de Sherri

Después de varias semanas de ser arrestada, Sherri Papini decidió revelar la verdad de lo hechos y según informó su abogado defensor William Portanova será declarada culpable por mentirle a los oficiales federales y por fraude al estado. “Estoy profundamente avergonzada de mí misma y por mis comportamientos y siento mucho el dolor que le he causado a mi familia, amigos y a todas las buenas personas que sufrieron innecesariamente por mi historia y a los que trabajaron duro para tratar de ayudarme. Trabajaré por el resto de mi vida para enmendar lo que he hecho.” explicó la mujer en un comunicado oficial. A principios de marzo del 2022, seis años después de su supuesto secuestro, los fiscales encargados del caso del Departamento de Justicia revelaron en un comunicado que en realidad Papini se encontraba con su exnovio durante las tres semanas en las que estaba desaparecida y las lesiones con las que había regresado a casa se las había hecho ella misma para respaldar sus declaraciones falsas.

El caso de Papini

El Día de Acción de Gracias, Sherri fue encontrada en un estacionamiento deambulando 22 días después de que se alertara de su desaparición. Tenía la nariz rota, marcas en el hombro derecho y la cabeza rapada. Por protocolo, las autoridades realizaron unas muestras de ADN para poder encontrar a los culpables del caso sin embargo fue hasta el 2020 cuando se logró encontrar un resultado positivo. Según se informó los resultados de las pruebas correspondían al padre de su exnovio, por lo que los encargados del caso tenían las muestras necesarias para arrestar a su ex pareja, quién confesó que todo fue orquestado. En una declaración para The Associated Press, el abogado expresó que se podría tratar de una condición de salud mental: “En mi opinión, es una situación de salud mental muy complicada, pero que debe afrontarse y tratarse, y eso incluye la admisión, la aceptación y el castigo. No se requiere un tratamiento bajo el acuerdo de culpabilidad, sin embargo, una consejera es parte de su vida cotidiana y lo seguirá siendo”, expresó William Portanova. El acuerdo al cual llegaron con el Departamento de Justicia exige que Sherri pague una restitución por más de $300,000 dólares (aproximadamente $5,900,000 pesos mexicanos).