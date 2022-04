La niña del abrigo rojo en la Lista de Schindler ahora es voluntaria en el conflicto entre Rusia y Ucrania

Desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, miles de personas alrededor del mundo han buscado la forma de mostrar su apoyo para ayudar de alguna forma a los ciudadanos ucranianos en estos complicados tiempos. En medio de la incertidumbre tanto como los locales y extranjeros han encontrado varias formas de aliviar un poco la tensión que se ha sentido. Apenas la semana pasada, Nastya Gracheva y Anton Sokolov, decidieron celebrar su boda en medio de las ruinas y el desastre que ha dejado la invasión rusa en su país así demostrando que el amor lo es todo y conmoviendo a todo el mundo con su unión. Por su parte, Iegvenii Bodogaiko, la estrella paralímpica de Ucrania también ha decidido poner su granito de arena y ha tomado la decisión de subastar una de las medallas que consiguió en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 para llevar los fondos recaudados al ejército de su país. Ahora, la actriz que interpretó a la niña del abrigo rojo en La lista de Schindler es la que se convierte en una heroína al mostrar su apoyo a la nación que se ha estado defendiendo del ataque ruso ya varias semanas.

La niña del abrigo rojo

Sin duda alguna la guerra que está sucediendo entre Ucrania y Rusia ha traspasado fronteras y millones de personas alrededor del mundo han encontrado la forma de apoyar a los ucranianos, incluso personajes famosos no se han quedado indiferentes ante la complicada situación. Oliwia Dabrowska, mejor conocida como la niña que interpretó a la pequeña del abrigo rojo en la Lista de Schindler, también ha decidió actuar y se ha convertido en una heroína nivel mundial. En 1993 Oliwia, con tan solo 3 años se volvió un ícono inolvidable del clásico de Steven Spielberg. El abrigo rojo que usaba su personaje en la película representaba a las víctimas del holocausto y la pérdida de la inocencia, al ser el único destello de color en una cinta rodad en blanco y negro, Dabrowska ha quedado para siempre grabada en la historia cinematográfica. Ahora Oliwia, de 32 años ha decidió inspirarse en la película que grabó en su niñez y se ha dedicado a ayudar a todas las personas que han decidido huir de Ucrania.

La labor humanitaria de Oliwia

Originaria de Cracovia, Polonia, Dabrowska decidió no dedicarse al mundo del cine y emprendió una carrera en publicidad, de la cual en estos momentos decidió tomar un descanso para enfocarse de lleno al apoyo de los ucranianos. Hasta ahora, Oliwia ha logrado conseguirle un lugar seguro en Polonia a aproximadamente 10 familias y se ha asegurado de que cientos de refugiados logren llegar a salvo a las principales ciudades de Polonia. A través de sus redes sociales, la polaca se ha dirigido a sus seguidores en busca de ayuda y en varias ocasiones ha explicado a detalle los hechos que han ocurrido: “Esta soy yo, cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, Korczowa, hace unos días, ¿tal vez 3? Estaba ahí con mi madre, este lugar a mis espaldas es el punto de recepción. Allí encontramos a una familia ucraniana que necesitaba transporte a una ciudad muy lejana, cerca de la frontera con Alemania. ¿Qué pasa con esta familia? Bueno, por lo general transportamos a refugiados en nuestra área, sin embargo, esta vez no podíamos simplemente decirles que no. Estaban desesperados por llegar con su hermana. No puedo decirles todo lo que vi allí, porque no tengo las palabras correctas en mi mente. Nadie, que nunca haya visto esto, puede llegar a imaginar la pesadilla en los ojos de esas personas. Esta es la razón por la que les pido ayuda”, se lee en el perfil de Instagram de Oliwia.