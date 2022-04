El momento en el que el hombre del clima le avisó a sus hijos de un tornado durante su programa en vivo

Nunca sabes cuando un desastre natural puede golpear tu hogar por lo que si vives en zonas de riesgo siempre debes estar preparado para cualquier situación. Parecía un día normal de trabajo para Doug Kammerer, el presentador meteorológico de la cadena de televisión estadounidense NBC4. Tal y como lo hace todos los días, el corresponsal del clima estaba realizando su trabajo cuando se percató que un tornado se dirigía directamente a su casa en donde se encontraban sus hijos. Lo que pudo haber acabado en una tragedia, terminó siendo una increíble historia que contar en un futuro pues sin dudarlo ni un segundo y en medio del programa en vivo, el presentador actuó de forma inmediata y logró salvar la vida de sus pequeños. ¿Cómo lo logró?

La rápida reacción del meteorólogo

Es jueves por la tarde y estando en la oficina a veces lo único que puedes pensar es que el fin de semana se acerca cada vez más y no puedes esperar más para llegar a casa y disfrutar de un merecido descanso con tu familia. ¿Qué podría salir mal en este día? Pues el pasado jueves, Doug Kammerer, sin duda alguna tuvo un cierre de semana cardíaco, pues en medio de su presentación del clima para el día siguiente, el meteorólogo se percató sobre la trayectoria que llevaba un tornado y se dio cuenta que, de forma inevitable, iba a pasar por su hogar en cualquier momento, en donde se encontraban sus dos hijos Kent y Cally, cuyas edades no se conocen. De repente, los televidentes pudieron observar cómo Kammerer sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a marcar, segundos después se escuchó que el corresponsal de la NBC4 hablada con alguien de forma nerviosa: “Kent, ¿estás ahí? Quiero que bajes al sótano. Tenemos una alerta de tornado. Quiero asegurarme de que Cally y tu bajen lo antes posible. Agarra a tu hermana, llévala al sótano y esperen ahí diez o quince minutos. Hazlo ahora”, explicó con la voz entrecortada Doug.

En medio de su reporte sobre la trayectoria del tornado, el corresponsal explicó que parecía que este fenómeno de la naturaleza iba pasar justo por su casa y en ese momento fue cuando le marcó a su hijo. Puso la llamada en altavoz para poder seguir dando la información necesaria a los televidentes, por lo que todos escucharon la conversación entre el padre y su hijo, quien por un instante cuestionó la advertencia de Doug y de forma incrédula le preguntó que si era necesario que bajara en ese momento. Después de que Kammerer colgara el teléfono dio una breve explicación a la audiencia que los estaba sintonizando en vivo: “Tuve que advertirle a mis hijos porque sé lo que están haciendo ahorita, ellos probablemente estén en línea jugando y no están viendo esto. Tenemos una advertencia de tornado”, explicó el experto el clima antes de continuar con el reporte. Afortunadamente, los niños sí le hicieron caso a su padre y se resguardaron, por lo que se encuentran bien. Unas cuantas horas más tarde, Doug aprovechó para publicar en redes sociales lo que vivió en ese momento: “¡Sí, tenía que advertir a mi familia! Los niños estaban solos en casa y sabía que no me estaban viendo en la televisión. Están a salvo. ¡Gracias! Sin embargo, fue un momento aterrador para mí, estaba un poco enloquecido por dentro”, publicó el corresponsal del clima en su perfil de Twitter junto con un video del programa en vivo.