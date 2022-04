La influencer que ayudó a un hombre sin hogar y terminó formando una familia con él

Las historias de amor pueden surgir en cualquier momento y sin importar las circunstancias. Esa es la lección que aprendió Jasmine Grogan, una famosa tiktoker de origen canadiense, quien encontró al amor de su vida en la persona menos esperada. Así lo ha revelado la misma Jasmine, quien ha dado cuenta de su peculiar historia de amor al lado del padre de sus dos hijos, Macauley Murchie.

Todo ocurrió una tarde en la que Jasmine se encontraba en el supermercado, haciendo sus compras como cualquier otro día, cuando se percató de que había un joven sin hogar a las afueras del lugar, se trataba de Macauley. La mujer intentó ofrecerle unas monedas al hombre en cuestión, quien sorpresivamente rechazó la ayuda de Grogan. A su salida, con todas las compras en mano, Jasmine insistió en regalarle unas monedas y a cambio obtuvo una respuesta inesperada de parte del joven, pues fue él quien al final terminó ayudándola a llevar sus bolsas hasta su auto.

El gesto de Macauley atrapó la atención de Jasmine de inmediato, quien durante días estuvo pensando en cómo podría hacer ella para poder ayudar a aquel joven que fue tan amable con ella días atrás y que la había sorprendido al rechazar su ayuda. Fue así que decidió volver al lugar e invitarlo a cenar como muestra de su gratitud. Él finalmente accedió: “Estaba avergonzado, pero me dijo que sí y no pusimos de acuerdo para una cita”, compartió la joven en redes sociales. Durante su velada, Jasmine y Macauley descubrieron que entre ellos había mucho en común, por lo que se sintieron en confianza y hablaron de temas muy personales. Ella incluso le regaló un teléfono móvil para que pudieran seguir en contacto y tras aquella especial velada, el primer mensaje de él sería la pauta para lo que estaba por suceder: “Me alegraste el día. Muchas gracias por todo. Eres increíble: no puedo dejar de pensar en ti”.

Tras ese primer encuentro, Jasmine y Macauley siguieron viéndose, y poco a poco el cariño entre los dos comenzó a surgir: “No podía dejar de pensar en él”, reveló la influencer en sus redes sociales al relatar cómo fue que nació su historia de amor. A medida que su relación se iba fortaleciendo, el joven también se propuso dejar su antigua vida atrás por lo que incluso Jasmine lo ayudó a conseguir trabajo y así poder pagarse un lugar donde vivir. Sin embargo, un día ella lo invitó a pasar la noche en su casa: “Terminó pasando mucho más tiempo que una noche”.

Una boda y dos hijos

Como era de esperarse, la relación de Jasmine y Macauley se transformó en amor y tras dos años de noviazgo, él tomó una decisión definitiva sobre lo que sentía por su novia: le pidió matrimonio. Ahora, la tiktoker y su esposo han formado una hermosa familia al lado de sus dos hijos, algo que sin duda tiene muy felices a ambos: “Estamos muy contentos de que nuestros caminos se hayan cruzado: todo sucede por una razón. Es mi mejor amigo y una pieza que no sabía que me faltaba: hizo mi vida mucho mejor y ahora no puedo imaginarla sin él”, expresaba hace unos días la influencer al hablar de su historia de amor con todos sus seguidores de TikTok.