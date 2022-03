El emocionante momento en el que Chris Martin invitó a un joven mexicano a tocar

¿Te imaginas tocar tu canción favorita en frente de miles de personas de la mano de uno de tus ídolos? Así le sucedió al mexicano Bernardo Santos durante el concierto de Coldplay el pasado 26 de marzo. La banda británica inició su gira por nuestro país y sin duda alguna sus actuaciones han estado llenas de emociones y sorpresas. En la primera noche de conciertos en México, Coldplay dedicó Everglow, uno de sus temas principales, a Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters tras su sensible fallecimiento que conmocionó al mundo entero. Al día siguiente, Chris Martin decidió hacer realidad el sueño de uno de sus fanáticos y lo subió al escenario en donde el mexicano de 17 años tocó Gravity mientras que el cantante sonriendo lo acompañó con las cuerdas vocales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

La OMS advierte sobre el alza en los contagios con Covid-19 a nivel mundial

Un bebé de 8 meses que estaba desaparecido fue localizado en un campo en Luisiana

La pancarta que lo cambió todo

Sin duda alguna la noche del 26 de marzo quedará grabada para siempre en la memoria de Bernardo. Además de haber disfrutado de uno de los espectaculares conciertos de Coldplay, el mexicano, originario de Aguascalientes, impactó a todos al ser invitado al escenario por Chris Martin. Pero ¿cómo logró subir Bernardo? El joven de 17 años se presentó al Estadio de BBVA en Monterrey con un cartel en el que estaba escrita una pregunta para la banda británica: “¿Puedo tocar Gravity en el piano con ustedes?”, sin embargo, el joven tuvo que esperar al momento prefecto para sacarla y poder llamar la atención de los artistas. Durante la presentación de su gira Music of the Spheres, el escenario presentó problemas, pues una pequeña parte se prendió en llamas. En lo que los expertos veían cómo resolver el percance, Santos vio su oportunidad y elevó su cartel lo más alto que podía. Sus esfuerzos rindieron frutos pues los miembros de Coldplay notaron al joven y Chris Martin lo invitó a subir: “Ven conmigo”, dijo el famoso. Segundos después el músico le ayudó a Bernardo a subir al escenario y le preguntó qué quería tocar para después anunciar en el micrófono: “Vamos a tocar una vieja canción”.

Ievgenii Bogodaiko, el atleta paralímpico que subastará su medalla en apoyo a Ucrania

Un sueño cumplido

Gravity es un clásico de la banda británica del álbum X&Y del 2005 y los músicos no la habían interpretado en un concierto por casi 20 años, por lo que fue un momento muy especial tanto para Bernardo como para los presentes en el estadio. Después de unas breves instrucciones por parte de Chris, el mexicano comenzó a tocar el piano y sacó una gran sonrisa en Martin quien lo acompañó cantando las letras. Tras su espectacular actuación Bernardo, de lo más entusiasmado compartió en su cuenta de Twitter un fragmento del momento que retomó de una cuenta de fans de Coldplay y agradeció a la banda por la oportunidad: “Me siento tan afortunado de haber tenido la oportunidad de tocar Gravity con Chris Martin. Muchas gracias @coldplay por esta noche”, se lee en el perfil de Santos. Bernardo definitivamente emocionó a las miles de personas que atendieron al evento pues desde ese entonces las redes sociales han estallado con mensajes de felicitaciones hacía él. La banda británica además sorprendió a los mexicanos con un homenaje Vicente Fernández al El Corrido de Monterrey.