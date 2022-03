Machu Picchu podría haber tenido el nombre incorrecto por los últimos 100 años

El planeta está lleno de misterios. En las últimas semanas los expertos alrededor del mundo se han topado con magníficos hallazgos en sitios históricos, de los cuales se pensaba que se conocía todo o por lo menos gran parte de su crónica. Sin embargo, en varios lugares del mundo se han encontrado objetos que podrían ayudarnos a entender un poco más a fondo la historia universal. Apenas esta semana, un nuevo estudio, el cual fue publicado por Ñawpa Pacha en Journal of Andean Archaeology, explicó que Machu Picchu, uno de los lugares montañosos más emblemáticos del planeta, podría llevar más de un siglo con el nombre equivocado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Un dibujo de Dürer, que fue comprado por 30 dólares vale en realidad más de $10 millones

¿Te imaginas trabajar viajando por el mundo? Con esta vacante tu sueño se puede hacer realidad

¿Machu Picchu o Huayna Picchu?

Al ser uno de los sitios arqueológicos más reconocidos del mundo, un símbolo de Imperio Inca y uno de los más grandes tesoros de Perú, la noticia de que Machu Picchu podría no ser el nombre verdadero de esta localidad ha impactado a más de una persona. Un nuevo artículo publicado en Journal of Andean Archaeology, dice que podríamos llevar más de 100 años con el nombre erróneo de este espectacular lugar. Según relata la historia, este sitio fue construido aproximadamente en el siglo XV y fue encontrado por el estadounidense Hiram Bingham en 1911 y recientemente, los investigadores, al revisar las notas originales de Bingham, los mapas de la región del siglo XX y documentos de las tierras de distintos archivos se percataron de algo muy peculiar. Los resultados de la investigación sugieren que el nombre original otorgado por lo incas a la localidad montañosa es Huayna Picchu, en honor a la cumbre que está más cercana al sitio, y no Machu Picchu, que es el nombre de la montaña más alta de la ciudad. El estudio fue realizado por el historiador Donato Amado Gonzales, del Ministerio de Cultura de Perú y el arqueólogo Brian S. Bauer, de la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos y los expertos mencionaron que este hallazgo podría implicar que se sabe mucho menos sobre la antigua ciudad de lo que se pensaba. Brian S. Bauer explicó que las conexiones más concretas con el nombre original del sitio inca se pueden observar en los relatos escritos por los españoles alrededor del siglo XVI. “Comenzamos con la incertidumbre del nombre de las ruinas cuando Bingham las visitó por primera vez y luego revisamos varios mapas y atlas impresos antes de la visita de Hiram a las ruinas. Hay datos que sugieren que la ciudad inca en realidad se llamaba Picchu o más probablemente, Huayna Picchu” dijo Bauer en un comunicado de prensa.

¿Qué tanto sabes de historia mundial?

El descubrimiento de la ciudad inca

Los expertos determinaron que las ruinas de un pueblo inca llamado Huayna Picchu se menciona en un atlas de 1904, siete años antes de la llegada de Bingham a Perú, además lograron encontrar que a Hiram se le informó en 1911 sobre las ruinas. A pesar de que esta localidad no era muy conocida ni por lo habitantes de Perú, Bingham no fue el primero en llegar a las ruinas, sin embargo, es considerado como el descubridor científico del sitio y el que le dio un reconocimiento mundial. Se cree que el pueblo fue construido como propiedad del emperador inca Pachacuti y al estar ocultado en lo alto de las montañas es de las pocas ciudades que no fueron destruidas por la conquista española.