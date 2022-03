La número uno del tenis, Ashleigh Barty, sorprendió al anunciar su retiro

En varias ocasiones el tenis ha demostrado ser un deporte extremadamente agotador y demandante. Tras el exabrupto en el Abierto Mexicano de Tenis, el alemán Alexander Zverev se ha enfrentado a una multa de más de $40,000 dólares y a una suspensión del deporte por 8 semanas después de haber golpeado la silla del juez italiano Alessandro Germani. A través de un comunicado el tenista explicó que la presión del deporte pudo haber sido la causante de sus acciones, sin embargo, está comprometido a erradicar este tipo de comportamientos en la cancha. Ahora, las altas demandas físicas y emocionales de este deporte han llevado a la número uno del mundo, Ashleigh Barty a anunciar su retiro de la disciplina con solo 25 años.

¿Por qué se retira Ashleigh?

Hace apenas unos meses, Ashleigh Barty se coronó como la campeona en el Abierto de Australia, haciendo historia para su país tras convertirse en la primer australiana en llevarse ese título después de una racha de 44 años en la que no había ganado un atleta local. Además, la joven de apenas 25 años, ha logrado conquistar las canchas de torneos como Roland Garros y Wimbledon acumulando un total de 15 victorias de forma individual y 12 en dobles. Su pasión por el juego la ha llevado a convertirse en toda una sensación a nivel global y su asombrosa victoria en el Australian Open 2022 fue nombrada como la tenista número uno del ranking de la WTA (Women’s Tennis Association). Pareciera que la carrera de Barty apenas comienza, sin embargo, para sorpresa de mucho, la australiana anunció su retiro del deporte a través de sus redes sociales.

El emotivo mensaje de Barty

Con la voz entrecortada y con la ayuda de su amiga y excompañera Casey Dellacqua, Ashleigh publicó en su perfil de Instagram una entrevista en donde revela su decisión de abandonar las canchas de tenis: “Hoy es difícil y lleno de emoción para mí, ya que anuncio mi retiro del tenis. No estaba segura de cómo compartir esta noticia con ustedes, así que le pedí ayuda a mi buena amiga @caseydellacqua. Estoy muy agradecida con todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino, siempre estaré agradecida por los recuerdos que creamos juntos”, escribió la atleta australiana en su perfil. Sin duda alguna, el video tomó por sorpresa a muchos de los seguidores de Ashleigh, por lo que la atleta decidió explicar la razón de su retiro: “No hay un camino correcto ni uno incorrecto, es mi camino. Esto es perfecto para mí. Me voy a retirar del tenis. Es la primera vez que lo digo en voz alta y es difícil de decir, pero estoy tan feliz y tan lista. Sé en este momento en mi corazón que, como persona, esto es lo correcto. Sé que el momento es este para dar un paso hacia otro lado y perseguir otros sueños y colgar la raqueta. Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en el más alto nivel. Estoy agotada. Sé que he hecho esto antes, pero con un sentimiento diferente”, explicó Ashleigh Barty en el video que compartió.