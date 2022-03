La novia que descubrió que su boda se había cancelado en redes sociales

Fue en 2018 cuando Jade White y Adam Flitcroft, una pareja de Reino Unido, comenzaron a planear su boda de lo más ilusionados. Habían pensado en todo, el vestido, el traje, la comida, los invitados, la ceremonia, y después de mucho buscarlo, también encontraron el lugar ideal para casarse: el Park Hall Hotel. Y aunque los novios habían elegido el mes de julio de 2020 como la fecha para su unión, la pandemia los hizo posponer su boda en más de una ocasión, quedando como fecha definitiva en 2023. Sin embargo, todo parece indicar que los futuros esposos están destinados a no celebrar su enlace, pues recientemente se dieron cuenta que todo lo que tenían planeado y apartado desde hace poco más de cuatro años fue en vano, pues el lugar en el que soñaban realizar su boda cerró sin dar ninguna explicación.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

De acuerdo con The Mirror, cuando la pareja comenzó a planear su boda, en 2018, pidió un préstamo de 10 mil libras (mas de 250 mil pesos mexicanos), para así asegurar la fecha en la que se llevaría a cabo su boda y que nadie más les ganara el lugar en el hotel. Tan pronto como pusimos un pie en ese hotel hace cuatro años, supimos que era el indicado. Ambos lloramos porque se sentía muy especial y habíamos buscado por todas partes para encontrar el lugar perfecto”, indicó Jade al diario británico.

La pandemia hizo que Jane y Adam tuvieran que postergar su boda por varios meses y luego por un par de años más. De hecho, durante los últimos cuatro años, la pareja se ha convertido en padres de dos niños, por lo que finalmente eligieron el 29 abril de 2023 como el día en el que se darían el ‘Sí, acepto’.

Sin embargo, su historia de amor dio un giro inesperado el día que el maquillista que Jane contrató para el día de su boda le pidió confirmara la fecha y la dirección de lugar en el que se realizaría la boda. Jane intentó revisar en la página de Facebook del hotel para obtener los datos que necesitaba, llevándose una no muy grata sorpresa: el hotel había cerrado sin avisar a sus clientes. “Mi primera reacción fue llorar. Estaba llorando demasiado como para decirle a Adam lo que había sucedido; mi papá tuvo que llamarlo y contárselo”, comentó.

Sin respuestas de parte del hotel

Hasta el momento, Jane y Adan no tienen claro si es que el hotel les devolverá el dinero que habían invertido para apartar la fecha de su boda. Sin embargo, lo que más les duele es el no poder celebrar su boda de ensueño tal y como la habían soñado después de tanto esfuerzo y de enfrentar un evento histórico como lo fue la pandemia. "Absolutamente todo estaba preparado: se compraron trajes y anillos, se ordenó un pastel, se compraron decoraciones, se enviaron invitaciones, solo para que esto sucediera”, señaló la novia a The Mirror. "Quién sabe si alguna vez recuperaremos nuestro dinero, y no tengo idea de cómo decirles a todos nuestros invitados que no hay boda después de todo", agregó.