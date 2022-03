El trágico fallecimiento de Juan Carlos Escotet Alviarez, hijo del fundador de Abanca

Lo que parecía un día normal de pesca se convirtió en una tragedia cuando el hijo menor del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, falleció a causa de un accidente. El director de Banesco USA, Juan Carlos Escotet Alviarez, de 31 años, perdió la vida al tratar de salvar a su prometida Andrea Montero, quien cayó al agua mientras se encontraban en un torneo de pesca, según informó la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela a través de un comunicado oficial. El trágico accidente sucedió en la localidad de Los Cayos, en Florida, Estados Unidos.

La tragedia golpeó de la forma más inesperada a la familia del banquero y economista hispanovenezolano Juan Carlos Escotet. El pasado sábado por la tarde, Juan Carlos junto a su prometida Andrea Moreno se encontraban en Cayo Largo, Florida en una competencia de pesca organizada por el Ocean Reef Club, durante la cual intentaban atrapar un pez vela, según informó el Miami Herald. La devastadora muerte de Juan Carlos sucedió después de que intentara rescatar a Andrea cuando ella cayó al agua, desafortunadamente, él no salió a flote debido a que la hélice del bote acabó con su vida al instante. Montero de 30 años, logró mantenerse lejos de las hélices y lograron sacarla a salvo del agua, sin embargo, la prometida del director de Banesco, no recuerda el accidente. Las autoridades locales siguen investigando las causas de la tragedia, sin embargo, estiman que podrían pasar meses antes de poder brindarle a la familia datos concretos. Por otro lado, los pescadores expertos explicaron a los investigadores que si alguien cae mientras un bote se mueve para atrás, existe una alta probabilidad de que quede atrapado debajo de él. Las autoridades de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Peca de Florida (FWC) informaron que la joven se había golpeado la cabeza, pero no tienen claro el momento preciso en el que ocurrió. En el perfil de Otoro Fishing se puede ver a la pareja disfrutando de varios momentos de pesca en el mar y entre sus planes se encontraba celebrar su boda en noviembre.

Originario de Venezuela, Juan Carlos es el menor de los tres hijos del millonario Juan Carlos Escotet, quien es el fundador y dueño de Banesco, una institución financiera que cuenta con operaciones en países como Alemania, Brasil, Estados Unidos, Francia, México, Panamá, Portugal, Suiza y Reino Unido. Su hijo, de 31 años, se graduó de la Universidad de Miami y residía en Pinecrest, al sur de Florida. Juan Carlos hijo, era el directivo de Banesco USA, la división estadounidense del banco de su padre, en donde también era miembro de los comités de Crédito, Riesgo, Auditoria y Marketing, además contaba con mucha experiencia en el desarrollo inmobiliario en el área de Miami, según se lee en el sitio oficial de Banesco. Por su parte, la institución financiera no se ha pronunciado sobre la muerte del director, mientras que algunos clubes deportivos de los cuales Banesco es accionista y patrocinador han mandado a la familia sus condolencias.