Que siempre no, Tom Brady anunció que regresará a jugar

Después de la derrota de los Tampa Bay Bucaneers ante lo nuevos campeones del SuperBowl, los Rams de Los Ángeles, el equipo se enfrentó a otra dura noticia cuando el quarterback estrella, Tom Brady anunció su retirada del deporte. Tras varios días de rumores y especulaciones, el deportista de 44 años confirmó la noticia días antes del SuperBowl a través de redes sociales en donde por medio de un emotivo mensaje había dejado en claro su amor y respeto por el deporte y que ya no le era posible dedicarle el 100% de su tiempo a esta actividad, pues buscaba enforcarse en otros aspectos más personales. Sin embargo, el pasado domingo por la tarde, Brady impactó a muchas personas al anunciar, que siempre no se retira y que entre sus siguientes planes se encuentra regresar a las canchas y jugar esta temporada con los Bucs.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

¡Felicidad por dos! Van Jefferson celebró su victoria del Super Bowl en el hospital con la llegada de su segundo bebé

Las celebridades que se han dado cita en el Super Bowl LVI

El regreso de la estrella

Sin duda alguna, Brady le rompió el corazón a muchos miembros de su equipo y a miles de fanáticos alrededor del planeta al anunciar su retiro el 1 de febrero. Sin embargo, mientras millones de personas dedicaron tributos y hasta lloraron la salida del deporte del mejor quarterback de la historia, otros simplemente no le creyeron a Brady y tenían sospechas de que Tom regresaría a jugar más americano. Si fuiste de las personas que apostaron que el 7 veces campeón de SuperBowl estaría de regreso en el campo de juego, es tu momento de escribirle a tus amigos para que paguen sus deudas, pues el atleta de 44 años informó, el pasado domingo, a través de su cuenta de Twitter que tomó la decisión de jugarse una temporada más con los Tampa Bay Bucaneers. “Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue siendo en el campo y no en las gradas. Llegará el momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa”, escribió Brady en su perfil. A pesar de que Brady había explicado que quería pasar más tiempo con su esposa, Gisele Bündchen, y sus tres hijos, Tom está listo para conquistar de nuevo el campo de juego. Considerado como el mejor quarterback de la historia, Brady ha logrado conseguir a lo largo de su carrera, 6 victorias en SuperBowl con los Patriotas de Nueva Inglaterra y en 2020 sorprendió a todos con su cambio al equipo de los Bucaneros de Tampa Bay con los que logró conseguir su séptima victoria mientras que llevó a los Bucs a alcanzar su segundo título de campeones de la historia. ¿Tendrá otro anillo de SuperBowl en la mira?

Matthew Stafford, la estrella de los Rams, celebró el Super Bowl con su esposa a tres años de aquel tumor cerebral

El balón del ‘último’ touchdown

Nadie se imaginaba que este domingo el G.O.A.T (Greatest Of All Times) decidiría regresar a vivir la emoción de la NFL, incluso días antes del mensaje que rompió las redes sociales, se había llevado a cabo la subasta del balón con el que Brady anotó su último touchdown, según se informó el portal de subastas Lelands. Se trata del balón que fue lanzado por Brady durante su encuentro con los Rams de Los Ángeles y el cuál atrapó su compañero de equipo Mike Evans. Lelands dijo que aproximadamente 23 personas estuvieron interesadas en la compra y al final fue vendido por más de medio millón de dólares.