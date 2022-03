La madre que entregó a su hijo a las autoridades después de los disturbios en el Estadio Corregidora

Mientras las autoridades del estado de Querétaro siguen en busca de más responsables de los trágicos hechos ocurridos durante el partido de futbol entre los Gallos y el Atlas, una madre llevó a su hijo a la Fiscalía de Querétaro y lo entregó a las autoridades locales. Amalia Sánchez decidió acompañar a su hijo a entregarse después de verlo siendo parte de los actos en el Estadio Corregidora los cuales según se ha reportado se registraron por lo menos 26 lesionados, algunos con heridas graves. En una entrevista con Paola Rojas, Amalia explicó por qué tomó esa decisión y dijo que está destrozada. A su llegada a la fiscalía, al joven le realizaron estudios médicos y al obtener su certificado fue trasladado al Penal de San José el Alto.

El testimonio de la madre

Durante la entrevista con Paola Rojas, Amalia dijo que no sabía que su hijo se había ido al partido, mencionó durante el programa que el joven se fue el sábado alrededor de la 1 de la tarde y no regresó a su casa hasta el martes. Sánchez explicó que durante esos días estuvo muy preocupada, ya que vio las imágenes y los videos de los hechos en los que se puede observar cómo su hijo es golpeado por varios hombres al mismo tiempo. Al regresar a casa, Amalia dijo que él estaba muy herido, pero al parecer alguien le había brindado atención médica al chico. Durante los días en los que su hijo no regresaba a casa, las autoridades fiscales fueron al hogar de la mujer: “El lunes llegaron a catear mi casa, se llevaron mis celulares, de hecho, no tengo comunicación con nadie. Yo le pregunté a uno de los policías, qué es lo que tenía que hacer en caso de que él regresara o se comunicara conmigo, les pregunté si podía venir por él en el momento que llegue si yo les aviso y me dijeron: “sí, o usted lo puede llevar”. Entonces él llega el martes, nunca supo que hubo un cateo, él llega y no tuve oportunidad de platicarle otra cosa más que enfocarme en lo que pasaba. Le dije, sabes qué, las cosas están así, hubo un cateo, me dijeron que te puedo entregar por seguridad tuya y por nosotros”, le dijo Amalia a Paola Rojas.

¿Fue el hijo de Amalia uno de los agresores?

La periodista mexicana continuó con la entrevista y le preguntó a la madre si vio a su hijo golpeando a algún aficionado en el estadio: “No, no, él no golpea a nadie, él sale con un fierro en la mano, pero ayer que lo estuve escuchando y ayer que lo vi, él está tranquilo. En uno de los videos se ve cómo él le iba a pegar a un chico, él agarró ese fierro para defenderse, y dijo que él identificó que era uno de los que lo habían golpeado y el chico se fue corriendo, qué bueno que no lo alcanzó, Dios estuvo en ese momento y no le pegó”, respondió Amalia a la pregunta de Paola. Además, Sánchez explicó que le costó mucho tomar la decisión de entregar a su hijo: “Me costó mucho, pero la decisión se hizo en el momento indicado, cuando él llegó le dije vamos a entregarte y él me dijo “sí, mamá, vamos” y lo llevé. Me dolió mucho el corazón. Le dije, eso es lo correcto y es lo que tienes que hacer”, dijo con las manos en el corazón Amalia durante la entrevista.