Alexander Zverev sobre lo sucedido en el Abierto Mexicano: 'Definitivamente fue el peor momento de mi vida'

El Abierto Mexicano de Tenis, el cual se llevó a cabo del 19 al 26 de febrero del 2022, sin duda ha sido uno de los eventos más comentados del deporte blanco. El momento más emocionante del evento fue cuando el ídolo de muchos, Rafael Nadal, se coronó como el indiscutible campeón, acumulando con esta su cuarta victoria en tierras mexicanas. Por otro lado, Alexander Zverev, otro de los grandes favoritos del tenis, quedó atrapado en el ojo del huracán tras su expulsión del torneo debido a una conducta antideportiva hacia el juez italiano Alessandro Germani. Después de haber golpeado con su raqueta la silla del juez, además de haber sido descalificado del Abierto Mexicano, Zverev ahora se enfrenta a una suspensión del deporte por 8 semanas y además se lleva una multa de más de $40,000 dólares (aproximadamente $840,000 pesos mexicanos).

La confesión de Zverev

Tras el encuentro de dobles en el torneo de Acapulco, Alexander Zverev tuvo un exabrupto contra el árbitro y golpeó su raqueta contra la silla de Alessandro Germani en cuatro ocasiones. Sus acciones fueron evaluadas cuidadosamente y fue declarado culpable de una falta grave tras las revisiones realizadas por la ATP. El alemán confesó que su exabrupto fue el “mayor error de su carrera” y en varias ocasiones se ha disculpado tanto con la Asociación de Profesionales del Tenis, como con sus fanáticos y el juez italiano. “Todavía es vergonzoso para mí. Caminar por el vestidor no es una sensación agradable. Pero todo cometemos errores. También soy un ser humano y puedo garantizarles que nunca volveré a actuar de esta manera en mi vida. Definitivamente fue el peor momento de mi vida. Espero que la gente pueda perdonarme, hay muchas presiones externas a las que estamos sometidos que tal vez no se vean desde afuera, les aseguro que este momento por el que estoy pasando es sumamente complicado. Pero lo merezco, merezco pasar por un momento así después de lo que hice. He estado trabajando en temas de meditación durante las últimas semanas.”, explicó el número 3 del mundo durante una rueda de prensa.

Las consecuencias de sus actos

Horas después de que acabara el encuentro de dobles, Alexander emitió una disculpa a través de redes sociales: “Es difícil expresar con palabras cuánto lamento mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer, me disculpé en privado con el juez de silla porque mi arrebato hacia él fue incorrecto e inaceptable. Estoy decepcionado conmigo mismo. Esto no debería haber ocurrido y no hay excusa. También me gustaría disculparme con mis fanáticos, con el torneo y con el deporte que amo”, escribió el deportista en su perfil de Instagram. A pesar de estar trabajando en mejorar y haberse disculpado por su exabrupto, el tenista de 24 años fue multado con un estimado de $40,000 dólares (aproximadamente $840,000 pesos mexicanos), de los cuales la mitad fue por abuso verbal y la otra parte por la conducta antideportiva, además el alemán perdió más de $30,000 dólares (más o menos $630,000 pesos mexicanos) en premios y también todos los puntos de clasificación ganados en individuales y dobles del Abierto Mexicano de Tenis. Por otro lado, la ATP, revisó a fondo su caso y ahora Zverev se encuentra bajo la mira y deberá evitar cualquier tipo de sanción por conducta antideportiva durante un año de prueba para evitar una suspensión de 8 semanas de cualquier torneo de tenis.