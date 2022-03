Solo tiene 10 años, pero ya se puede retirar porque ya es millonaria

¿Te imaginas crear un imperio aun siendo un niño? Así es el caso de la pequeña Pixie Curtis, quien, con apenas 10 años, no solo es toda una sensación en redes sociales, sino que también ya es millonaria. Nacida en Australia, la jovencita además de cumplir con sus tareas como estudiante de primaria, es la fundadora de una empresa que ha crecido de forma exponencial a lo largo del último año. Se trata de Pixie´s Pix, una tienda de juguetes que cuenta con todo tipo de accesorios y elementos para que la diversión, colores y hasta productos de belleza para los más chicos nunca se acaben.

El éxito de Pixie Curtis

Con el gran apoyo de su mamá, Roxy Jacenko, la australiana lanzó su marca hace poco más de un año y sin duda alguna su negocio se ha convertido en toda una sensación alrededor del mundo. Durante el primer mes de ventas, la niña de 10 años logró vender aproximadamente 143,000 dólares australianos (aproximadamente 2 millones de pesos) y sus productos le gustaron tanto a sus clientes que varios de ellos se llegan a agotar en cuestión de 48 horas. Al ser todavía una estudiante de primaria, su madre le ayuda mucho con la logística de Pixie’s Pix, pero no queda duda de que su talentosa hija es la jefa en esta empresa y además es algo que le apasiona. Teniendo en cuenta que Pixie podría llegar a adquirir nuevos intereses y decidir no seguir con su exitoso negocio, Roxy explicó que están preparados para cualquier situación que se llegue a presentar: “Lo he dicho desde el primer día, en el momento en que Pixie no quiera estar de frente o involucrarse con las empresas, entonces reevaluaremos todo. Pero, por el momento, ella está feliz y está aprendiendo mucho”, dijo la madre de la pequeña empresaria a The Sun. Además de Pixie´s Pix, la jovencita también cuenta con su propia marca de fidgets Pixie’s Fidgets y de moños Pixie’s Bows los cuales según explica en su perfil de Instagram son parte del imperio de Pixie’s Pix y se pueden adquirir a través de Myer y en su página oficial.

¿Cómo comenzó Pixie’s Pix?

Todo comenzó cuando Pixie era todavía una bebé. Su mamá, Roxy, estaba encantada con la llegada de su pequeña y disfrutaba mucho de ponerle a su hija distintos moños y poco a poco decidió convertir esa pasión en un negocio, Pixie’s Bows. Además, Roxy cuenta con varios negocios propios exitosos entre los cuales destaca Sweaty Betty PR, la agencia de relaciones públicas líder de Sídney. Siguiendo los pasos de su mamá, Pixie es oficialmente la dueña de Pixie´s Pix y entre sus planes a futuro se encuentran unas merecidas vacaciones lujosas en compañía de sus padres y hermano menor y además quiere llevar de compras a su mamá. Roxy no podría estar más orgullosa de su retoño y en varias ocasiones ha mencionado a los medios australianos que con el ritmo que lleva podría retirarse a una edad muy temprana: “Lo más emocionante para mí es su espírito emprendedor a una edad tan joven. No tendrás que preocuparte. Podrías jubilarte a los 15 en la forma que vas”, dijo la mamá de la emprendedora durante una entrevista con Stellar. Su éxito se hecho viral en las plataformas digitales y hasta el momento la pequeña cuenta con más de 114 mil seguidores en Instagram.