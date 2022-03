Angela, Jacinda y Sanna, las mujeres que lideran al mundo

Las mujeres son increíbles y desde hace siglos se han encargado de hacer historia. Sus acciones y sacrificios han revolucionado al mundo y han hecho de nuestro planeta un mejor lugar. Las mujeres no solo son capaces de crear vida, sino que también de cuidarla y evolucionarla para que las generaciones de pequeñas futuras líderes puedan seguir sus pasos con las puertas cada vez más abiertas. Entre las líderes globales más influyentes, sin duda alguna destacan por su labor tres poderosas mujeres que han logrado inspirar a más de uno con sus grandes acciones: Angela Merkel, Jacinda Ardern y Sanna Marin.

Angela Merkel

Amante de los animales y de la política, la ex canciller de Alemania se ha colocado en las primeras posiciones de la lista de mujeres más influyentes de Forbes en más de una ocasión, y no es de extrañar, pues ha dedicado su vida a mejorar su país y el mundo. Desde 2005 y hasta 2021 fue canciller de los alemanes, durante los años de 1990 a 2021 ejerció como diputada del Parlamento Alemán y además fue presidenta de la Unión Democrática Cristiana de Alemania por 18 años. Pero su exitosa carrera como política no es lo único que la define, a principios de la pandemia ocasionada por la propagación del coronavirus, Merkel fue de los primeros líderes a nivel global en comenzar a imponer medidas sanitarias estrictas e imponer reglamentos para la nueva normalidad. Antes de dejar sus cargos, Angela confesó que dedicaría su tiempo libre para descansar de una carrera tan complicada, sin embargo, en varias ocasiones se le ha visto muy ocupada y según se informó en los medios alemanes, tiene varias ofertas laborales en puerta, ¿será que Angela decida regresar a la vida política?

Jacinda Ardern

La Primer Ministro de Nueva Zelanda es otra mujer que definitivamente vale la pena mencionar. Liderar una nación completa no es un trabajo nada fácil, sin embargo, Jacinda Ardern lo hace ver como una de las tareas más fáciles del mundo. Su nombre se ha vuelto viral debido a su innovadora forma de gobernar y entre sus principales logros se encuentra la forma en la que ha manejado la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Además, asombró a todos con su espectacular manejo del ataque terrorista a su país en el 2019 y es muy bien conocida por dar informes de gobierno cortos pero de lo más concretos. Pero ser una política muy exitosa no lo es todo para Jacinda, pues está pronta a casarse con el padre de su pequeña bebé, Clarke Garford. Debido a la situación con la pandemia que ha estado viviendo en Nueva Zelanda, Ardern pospuso la fecha de su unión, uniéndose a miles de personas que decidieron apostar por la seguridad sanitaria en sus celebraciones.

Sanna Marin

Sanna Marin, al igual que Jacinda hacen honor a las madres trabajadoras de todo el mundo y a la par logran demostrar que las mujeres son capaces de todo. Además de haberse convertido en la mandataria más joven del mundo en el 2019 con tan solo 34 años, Sanna tiene una gran historia por detrás. Originaria de Helsinki, Marin es hija de un matrimonio homoparental, algo que siempre presume con orgullo y lo cual se ha convertido en un pilar para su forma de defender a las minorías. A pesar de haber llegado de forma inesperada al poder y haber tomado el liderazgo del país en momentos muy complicados, Sanna ha demostrado ser una estupenda líder quien también ha destacado por su forma de lidiar con la crisis ocasionada por el brote del coronavirus. Desde antes de convertirse en la nueva mandataria de Finlandia Sanna siempre ha compartido los mejores momentos de su vida a través de redes sociales, y al tomar el poder comenzó a usar sus perfiles como herramienta de trabajo. Aprovechando el gran impacto que tienen las plataformas digitales, Sanna recurrió a una red de influencers finlandeses para que se convirtieran en la imagen de las nuevas recomendaciones sanitarias y se convirtieran en un modelo a seguir para toda la población.