Este futbolista visitó a un niño en su tratamiento contra el cáncer sin imaginar que se reencontrarían en la cancha como rivales

Era 2010, cuando como en muchas ocasiones, el futbolista Sacha Kljestan asistía al Children’s Hospital de Los Ángeles para encontrarse con un pequeño de 8 años que se encontraba luchando una valiente batalla contra el cáncer. Como se suele hacer en esos casos, Sacha posó con Chris Hegardt para algunas fotografías, le entregó una camiseta y pudo platicar con los padres del niño para saber más sobre su tratamiento. La anécdota pudo haber quedado ahí, pero una década después, cuando el jugador del LA Galaxy se encontraba en su hotel de concentración, vio a una mujer a quien creía reconocer como la madre de aquel niño. Cuando ella se le acercó, Sacha se llevaría la sorpresa de su vida al enterarse de que no solamente se trataba de ella, sino que se encontraba ahí apoyando a Chris, quien se ha convertido en jugador profesional y estaba por enfrentar a Kljestan como parte de la escuadra del Charlotte FC. En un gesto que ha conmovido al mundo, al final del encuentro, Sacha se acercó a Chris para pedirle cambiar camisetas, conmemorando aquella vez en la que se habían conocido en circunstancias muy diferentes.

“Mi esposa y yo visitamos a este joven en el 2010 en el Children’s Hospital LA. Hoy me encontré a sus padres en el lobby del hotel en Charlotte. Su nombre es Chris Hegardt y es el medio novato del Charlotte FC. Le di mi playera una vez, ¡espero recibir la suya mañana!”, escribió Sacha junto a algunas imágenes de aquel primer encuentro en el que Chris era solamente un niño.

En el video de la cancha en donde se dio el esperado encuentro tras el viral tweet de Kljestan, se ve a un tímido Chris cambiando su camiseta con Sacha, quien le dice: “Simplemente estoy feliz de verte. A veces sientes esta corazonada, de que nunca sabes qué pasó con él. Y cuando vi a tu mamá ayer…fue maravilloso. Estoy tan feliz por ti. Espero ver tu carrera crecer. Perdón por hacer un gran espectáculo de esto…¡pensé que era genial!”.

La gran lección detrás de este reencuentro

Durante la conferencia de prensa del partido, Sacha dijo: “Es una locura, vas a hospitales y conoces a niños de los que nunca vuelves a saber o a veces escuchas lo peor. Pero él, ha pasado tanto tiempo, cuando vi a su mamá ayer en el lobby y se me acercó, fue una locura, y después me dijo que estaba jugando para Charlotte, le pregunté, ‘¿En la academia?’, y me dijo, ‘No, en el primer equipo’. Pensé, ‘hombre, esto es una locura’. Lo venció y siguió esforzándose, tuvo una gran carrera universitaria, y ahora como un joven futbolista profesional, fue divertido verlo jugar esta noche. Para mí, la moraleja de la historia es: sé una buena persona. A mí no me costó nada ser amable con él y su familia ese día, y si le dio 1% de esperanza o lo hizo sonreír un poco, todo valió la pena”.

Chris, que ahora es jugador del Charlotte FC, superó una batalla con el cáncer de hígado infantil para convertirse en jugador profesional, después de una exitosa carrera en la prestigiosa universidad de Georgetown. El descubrimiento del cáncer fue toda una casualidad, pues fue a sus 7 años que jugando futbol recibió un golpe que lo hizo terminar en la sala de emergencias donde se descubrió que el golpe había rasgado un tumor que tenía en el hígado. En una entrevista de hace algunos años para Sounders FC, confesó que fueron sus deseos de volver a las canchas los que hicieron que luchara de esa manera contra su enfermedad.