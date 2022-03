¿Te imaginas irte a dormir con un resfriado y despertar sin recordar 20 años de tu vida? A Claire Muffett Reece le sucedió

Parecía que Claire Muffet-Reece llevaba una vida de lo más normal y feliz junto a su esposo y dos hijos. Lo que la británica nunca imaginó es que podía llegar a perder los recuerdos de los últimos 20 años de la noche a la mañana. Pero, ¿cómo le sucedió eso? Sintiéndose agotada la noche anterior al Día del Padre, Claire de 43 años, se fue temprano a dormir ya que además sentía que estaba algo resfriada, por lo que decidió irse a descansar para recargarse de energía para los festejos del día siguiente. Sin embargo, la familia de la británica se llevó el susto de su vida, pues en la mañana encontraron a Claire inconsciente y sin poder despertarla. La mujer acabó en el hospital y según informaron los médicos resultó que a causa de una enfermedad grave perdió la memoria.

El extraño caso de Claire

En el momento que el esposo de Muffett se percató de que su mujer estaba inconsciente, la llevó de forma inmediata al Hospital de Broomfield en Chelmsford, Reino Unido en donde la condición de Claire se deterioró. A su llegada la madre de dos sufrió convulsiones y los médicos del lugar tuvieron que conectarla a un respirador para mantenerla con vida, según relató Muffett-Reece en una publicación escrita por ella misma para el diario The Sun. Sin ver una mejoría en su salud, la británica fue trasladada al Royal London Hospital, donde le podían brindar una atención especializada para determinar la causa de lo sucedido. Después de realizar varios estudios, los expertos del hospital londinense lograron identificar que Claire padecía encefalitis, una enfermedad muy grave la cual ocasiona que se inflame el cerebro debido a un trastorno del sistema inmunológico. Los casos moderados pueden llegar a no presentar ningún tipo de síntomas, sin embargo, los casos graves pueden llegar a ser mortales si no se trata con inmediatez los síntomas como confusión, alucinaciones, convulsiones, debilidad o pérdida de la sensibilidad. Afortunadamente, los expertos en salud lograron identificar el padecimiento a tiempo, así logrando salvarle la vida a Claire.

La recuperación de Claire

Muffett estuvo una semana en el hospital de Broomfield antes de ser trasladada a Londres, en donde pasó 16 noches en terapía intensiva, conectada al soporte vital. Al despertar tuvo que permanecer en el hospital durante otras cinco semanas antes de que fuera dada de alta: “Alucinaba, deliraba bastante en esa etapa, lo que es bastante normal si has estado conectado a un respirador. Pensé que había avispas en el techo o que las moscas se metían en mis oídos. Fue algo muy extraño”, dijo la británica en una entrevista para el programa Steph´s Packed Lunch. Cuando Claire ya estaba consiente, su familia sabía que podía sufrir confusión y alucinaciones, ya que los médicos les advirtieron que eso podía suceder, sin embargo, una pregunta en específico alarmó a los seres queridos de Muffett: "Una de las primeras cosas que pregunté fue: "¿Cómo están nuestros gatos?". Me contestaron que fallecieron, uno de ellos muchos años atrás y el otro una semana antes de que yo me enfermara. A partir de ahí, quedó claro que se me habían desvanecido unos 20 años de recuerdos", explicó la británica a The Sun. Claire no recordaba el día de su boda ni haber dado a luz a dos hijos, aunque al verlos sí los reconoció, pero sin duda una de las cosas que más impactó a Muffett fue verse al espejo y no reconocerse, ya que ella tenía grabada la imagen de si misma de 20 años atrás. A pesar de que fueron días, incluso meses muy complicados para todos los integrantes de la familia de Claire, hoy en día ya se encuentra mucho mejor. Muffett ha regresado a trabajar como periodista, y trata de vivir sus días lo más normal posibles, sin embargo, la enfermedad que borró 20 años de su vida también afectó su memoria a corto plazo, y además existe un gran riesgo de que pueda llegar a tener más convulsiones, por lo que siempre está acompañada. “Mi carrera está volviendo a empezar poco a poco y fue un alivio darme cuenta de que no había olvidado cómo escribir. En cuanto a mis recuerdos perdidos, todavía existe una posibilidad de que regresen, pero si no, tendré que crear muchos nuevos y felices”, explicó Claire a la cadena de televisión británica.