Un estudio reveló que nuestra vida sí podría pasar ante nuestros ojos segundos antes de morir

Sin duda alguna uno de los más grandes misterios para muchas personas es el funcionamiento de nuestro cerebro, a pesar de que se han realizado un sinfín de estudios en cuanto a este órgano humano, nunca deja de asombrarnos y recientemente, neurocientíficos canadienses han logrado descubrir algo maravilloso que realiza nuestra mente. A lo largo de la historia, se han planteado varias teorías sobre la función que realiza nuestro cerebro al morir, incluso, varias de ellas se han llevado a la pantalla grande y entre las ideas más comunes siempre resalta la posibilidad de que nuestro cerebro sea capaz de mostrarnos ya sea un resumen de nuestra vida o los momentos más memorables. Hace algunos días, en el Hospital General de Vancouver, Canadá, el neurocirujano Ajmal Zemmar, junto a su equipo de expertos, lograron registrar la actividad cerebral de un hombre de 87 años en el momento exacto de su muerte y los resultados fueron increíbles.

El descubrimiento accidental

El nuevo estudio realizado de forma accidental por los expertos del Hospital General de Vancouver logró por primera vez en la historia grabar la actividad del cerebro de un paciente durante los últimos instantes de su vida. El equipo de médicos del neurocirujano Ajmal Zemmar se encontraba realizando un tratamiento a través de EEG (electroencefalografías) para poder detectar y tratar las convulsiones que sufría el paciente de 87 años que que padecía de epilepsia. Para poder detectar la actividad mental del hombre que fue admitido en el hospital canadiense, se utilizaron electrodos colocados a lo largo del cuero cabelludo, los cuales permiten tener un panorama más amplio de la actividad eléctrica del cerebro. Sin embargo, el paciente entró en paro cardiaco y los médicos no lograron salvar la vida del hombre. Tras el fallecimiento del paciente de 87 años, los expertos lograron identificar, a través de las electroencefalografías, unos patrones de ondas cerebrales rítmicas las cuales se asemejaban mucho a las que ocurren cuando este órgano realiza el proceso de recuperación de memoria, tal y como sucede cuando soñamos o meditamos.

La vida en instantes

Gracias al accidentado descubrimiento hecho por el doctor Zemmar, se puede de cierta forma respaldar la teoría ‘recuerdo de la vida’, la cual supone que justo antes de morir nuestro cerebro nos muestra en cuestión de segundos toda nuestra vida. “Medimos 900 segundos de actividad cerebral alrededor del momento de la muerte y establecimos un enfoque específico para investigar qué sucedió en los 30 segundos antes y después de que el corazón dejara de latir. Justo antes y después de que el corazón dejara de funcionar, vimos cambios en una banda específica de oscilaciones neuronales (oscilaciones gamma), pero también lo detectamos en otras como las delta, theta, alfa y beta”, explicó el neurocirujano a la BBC. En palabras menos científicas, el doctor Ajmal explicó que 30 segundos antes de que el corazón del paciente dejara de llevar sangre al cerebro, las ondas cerebrales realizaron movimientos parecidos a los que llevamos a cabo cuando nos concentramos, soñamos o nos ponemos a recordar momentos de nuestro pasado, por lo que los expertos han asociado esta actividad con algún tipo de flashback, sin embargo, no se tiene claridad sobre lo que pasó por la mente del paciente: “Si tuviera que saltar al ámbito filosófico, pensaría que, si el cerebro realizara un flashback, probablemente le gustaría recordar las cosas buenas en lugar de las malas. Pero lo que es memorable sería diferente para cada persona. Este podría ser posiblemente el último momento de los recuerdos que hemos experimentado en la vida, y se repiten en nuestro cerebro en los últimos segundos. Nunca me he sentido cómodo al informar datos sobre un caso, Sin embargo, estos hallazgos desafían nuestra comprensión de cuándo termina la vida exactamente y generan importantes preguntas posteriores”, dijo el doctor Ajmal Zemmar para el medio británico.