Christian Eriksen regresa a las canchas de juego 8 meses después de su problema de salud

Hace poco más de ocho meses, el mundo del deporte vivió uno de los instantes más dramáticos, cuando el jugador danés Christian Eriksen sufrió un paro cardiaco durante un partido de la Eurocopa 2020. Desde ese momento, la atención de los fanáticos del futbol se ha concentrado en el deportista, quien recientemente reveló durante una entrevista que en esos aterradores instantes estuvo “muerto por cinco minutos”. Sin embargo, Eriksen, logró recuperarse de la complicada situación que vivió, y tras concluir su contrato con el Inter de Milán comprobó que está más que listo para regresar a las canchas, pues durante el fin de semana al futbolista se le vio debutar con el equipo Brentford, quienes se enfrentaron a Newcastle en la jornada 27 de la Premier League.

El regreso de Eriksen a la cancha

El pasado 12 de junio de 2021 durante la Eurocopa, que se vio retrasada debido al coronavirus, el mediapunta danés se desplomó en pleno encuentro de la selección de Dinamarca ante Finlandia. Después de superar con éxito todas las pruebas que le fueron realizadas por los mejores médicos, Christian Eriksen logró regresar a la cancha de juego con un nuevo equipo. Debido a que, en Italia, ningún jugador puede continuar activo en las canchas con un implante de desfibrilador automático o después de pasar por algún procedimiento del estilo, el futbolista danés se vio obligado a concluir su contrato con el Inter de Milán a través de un acuerdo en común con el equipo. Sin embargo, el pasado 26 de febrero, Eriksen cumplió su sueño de regresar a la cancha y lo hizo de la mano de su nuevo equipo, Brentford, durante la Premiere League. En el minuto 52 del enfrentamiento contra Newcastle, el futbolista de Dinamarca entró a la cancha del Community Stadium en Londres como cambio de Mathias Jenses y los aficionados no dudaron en darle la bienvenida con una gran ovación. Portando ahora el número 21, Eriksen mostró que está en excelentes condiciones tras el problema cardíaco al que se enfrentó hace ocho meses.

El nuevo entrenador de Christian, Thomas Frank, confirmó previo al debut del deportista que esta sería la ocasión en la que el danés regresaría a las canchas: “Está disponible y entrará al campo. Será increíble. Es un gran día para todos nosotros, pero especialmente para Chris y su familia, También será enorme para todos los involucrados y quienes vieron lo que sucedió. Es otro recordatorio para que nos sintamos privilegiados por lo que hacemos y los momentos que tenemos”, expresó el entrenador del Brentford durante una conferencia de prensa.

Los siguientes pasos para Eriksen

En una entrevista para el medio danés DR, Christian Eriksen se sinceró sobre sus planes en su futuro como futbolista: “Mi objetivo es jugar en el Mundial de Qatar. Quiero jugar. Esa ha sido mi forma de pensar todo el tiempo. Es una meta, un sueño. Que me escojan es otra cosa, pero es mi sueño regresar. Estoy seguro de que puedo regresar porque no me siento diferente. Físicamente estoy de nuevo en forma, ese ha sido mi objetivo y todavía falta tiempo. Hasta ese entonces voy a seguir jugando y probar que estoy de regreso al mismo nivel”, se sinceró el atleta durante la plática con DR. En varias ocasiones el mediapunta ha sido cuestionado si teme que una situación similar a la de la Eurocopa le pueda ocurrir a lo que Eriksen ha contestado: “De ninguna manera. Al principio tenía cuidado, pensando en cuánto podía aguantar mi corazón tras lo ocurrido, pero me han hecho tantas pruebas, así que no, no tengo ningún miedo a que pueda ocurrir otra vez”, dijo Christian Eriksen para el medio danés.