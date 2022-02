Un dibujo de Dürer, que fue comprado por 30 dólares vale en realidad más de $10 millones

La mayoría de los coleccionistas alrededor del mundo están dispuestos a gastar cada centavo de sus fortunas con tal de conseguir las obras más espectaculares del planeta, pero ya en varias ocasiones se ha demostrado que no siempre se necesitan millones de dólares para poder convertirte en dueño de alguno de los artículos más impresionantes. Realmente, no sabemos dónde podremos tener suerte de encontrar algo valioso, pero sin duda alguna una venta de garage podría ser un buen lugar para comenzar a buscar. Hace algunos días, un dibujo, que fue adquirido en el 2017 por tan solo $30 dólares (poco más de 600 pesos mexicanos), fue valorado en más de $10 millones de dólares, pues resultó ser una obra del siglo XVI del reconocido artista alemán Albrecht Dürer.

La pequeña obra millonaria

Clifford Schorer, un coleccionista de arte ubicado en Boston, Massachusetts descubrió la magnífica obra de forma accidental. En 2019, cuando se dirigía a un evento, recordó que no llevaba un regalo para el anfitrión, por lo que decidió hacer una parada en una librería que además vende artículos coleccionables. Fue ahí cuando el encargado de la tienda le contó a Clifford que un amigo suyo tenía un dibujo de Dürer y le preguntó si podía darle su opinión experta sobre la pieza de arte. Según comentó Schorer a CNN, no se negó pues no esperaba encontrar nada valiosos ya que la última pieza encontrada del artista fue hace más de 100 años. Tuvieron que pasar algunas semanas para que el experto en arte pudiera ir a inspeccionar la obra y al llegar al lugar se llevó una gran sorpresa y le dijo al propietario: “Creo que es o la falsificación más grande que he visto, o una obra maestra”, explicó el coleccionista al medio noticiero. De acuerdo con Clifford Schorer, el dueño del magnífico dibujo recibió la obra como un regalo de su padre, quien la adquirió en una venta de garage por tan solo $30 dólares. Albrecht Dürer es considerado como uno de los artisas más importantes del Renacimiento alemán, por lo que ahora se estima que la obra encontrada tenga un valor de al menos $10 millones de dólares (aproximadamente 200 millones de pesos mexicanos).

“La Virgen y el Niño”

Agnews Gallery, la casa de subastas de Londres, considerada como una de las más importantes en el mundo dijo recientemente que ya posee la obra de arte de Albrecht Dürer. El dibujo que fue descubierto se titula “La Virgen y el Niño” y ha sido considerado por los expertos internacionales como uno de los hallazgos artísticos más importantes de los últimos años. El artista alemán es considerado como uno de los más grandes de su tiempo y uno de los artistas más importantes del Renacimiento europeo. Para que la obra pudiera ser valuada en $10 millones de dólares, tuvieron que pasar tres años y muchos vuelos a distintos puntos del mundo aseguró Schorer. El coleccionista estadounidense explicó que investigaron y observaron cada detalle con varios expertos alrededor del mundo para poder comprobar la autenticidad del dibujo.