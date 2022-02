Alexander Zverev se disculpó públicamente tras su exabrupto en el Abierto Mexicano de Tenis

Tras la finalización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, la atención se vuelve a centrar en el mundo deportivo, en específico en el tenis. Después de la complicada situación a la que se vio expuesto el número uno a nivel mundial, Novak Djokovic, durante el Abierto de Australia, otra escandalosa situación se presenta en el mundo tenista, pero ahora en tierras mexicanas. Durante el Abierto Mexicano de Tenis, el alemán, Alexander Zverev fue expulsado del torneo debido a una ‘conducta antideportiva’. El juez italiano, Alessandro Germani, marcó una pelota fuera, lo que le costó la eliminación a Zverev y su compañero de dobles Marcelo Melo. La decisión del árbitro dejó inconforme al atleta alemán y su enojo lo llevó a golpear con su raqueta la silla del juez, acción por la que fue descalificado de lo que resta del torneo.

La disculpa del alemán

Después de que finalizara el encuentro de dobles entre Alexander Zverev y Marcelo Melo en contra de Loyd Glasspool y Harii Heliovaara, el alemán quedó muy molesto con la decisión que tomó el juez al determinar que la bola decisiva del partido cayera fuera de la cancha de juego y sin pensarlo, se acercó enojado a la silla del juez la cual golpeó con su raqueta varias veces para después regresar a su lugar. Sin embargo, la explosión de emociones por parte de Alexander no acabó ahí, ya que también se pudo escuchar a tenista llamar al árbitro como “maldito idiota” entre varias palabras fuertes más y para terminar el escándalo que armó, Zverev golpeó una última vez el lugar donde se encontraba sentado el juez italiano. Sin duda alguna, la agresiva respuesta del tenista que ocupa la tercera posición mundial sorprendió a todos los presentes, incluso se logró ver la reacción de sus contrincantes Glassool y Heliovaara quienes quedaron prácticamente congelados con el comportamiento del alemán. Al día siguiente, ya que se había calmado, Alexander emitió una disculpa pública a través de su cuenta de Instagram: “Es difícil expresar con palabras cuánto lamento mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me disculpé en privado con el juez de silla porque mi arrebato hacia él fue incorrecto e inaceptable. Estoy decepcionado conmigo mismo. Esto no debería haber ocurrido y no hay excusas. También me gustaría disculparme con mis fanáticos, con el torneo y con el deporte que amo. Como saben, dejo todo en la cancha. Ayer, dejé demasiado. Me tomaré los próximos días para reflexionar sobre mis actos y en cómo hacer para asegurarme de que no vuelva a suceder algo así. Les pido perdón por decepcionarlos”, escribió el tenista en sus historias.

La expulsión de Zverev

“Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev ha sido descalificado del torneo en Acapulco”, se lee en el comunicado oficial por parte de la ATP. El reglamento de la Asociación de Profesionales de Tenis define como conducta antideportiva cualquier mala conducta realizada por un jugador que sea claramente abusiva o perjudicial para el éxito de un torneo de la ATP y/o del deporte y además de una descalificación puede llevar a una multa de hasta $20.000 dólares (aproximadamente $415,000 pesos mexicanos).