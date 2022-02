Philip Crowther, el repotero que se hizo viral por hablar en 6 idiomas diferentes

Directo de los Juegos Olímpicos y hasta la complicada cobertura del conflicto de Ucrania con Rusia, así es la movida agenda del reportero de Associated Press, Philip Crowther, quien recientemente se volvió viral en redes sociales gracias a sus espectaculares habilidades lingüísticas. El corresponsal impactó en las plataformas digitales al ser visto reportando directo desde Kiev para seis distintos medios de comunicación y en idiomas diferentes. A inicios de esta semana, Philip rompió las redes sociales cuando se le vio informando sobre el conflicto para las cadenas: Morning In America y Voice of America de Estados Unidos, RTL De Journal de Luxemburgo, DW Español de España, LCI en direct de Francia y Servus Nachrichten de Austria, logrando explicar a fondo la complicada situación en inglés, luxemburgués, español, portugués, francés y hasta alemán.

Políglota desde pequeño

Originario de Mamer en Luxemburgo y de padre británico y madre alemana, el reportero de 41 años desde que era un niño aprendió a hablar dos idiomas, ya que sus padres le hablaban en inglés y alemán y durante sus estudios en el Athénée de Luxembourg aprendió a hablar con fluidez el francés, luxemburgués y además mejoró sus habilidades en sus dos idiomas natales. Durante una entrevista con el programa español, Zapeando, el corresponsal explicó que es muy común que los habitantes de Luxemburgo hablen varios idiomas, ya que en la mayoría de las escuelas son como materias obligatorias, sin embargo, lo normal es que los residentes hablen alrededor de cuatro idiomas. A los 14 años, el reportero de Associated Press comenzó sus estudios de la lengua española debido a su gran pasión por el futbol de España y al finalizar sus estudios escolares, se fue a Barcelona durante un año donde además aprendió un poco de catalán. Ya estando en la universidad en el King´s College en Londres, en donde obtuvo su título en Estudios Hispánicos, Philip también aprendió a hablar en portugués así sumando un total de 6 lenguas habladas a la perfección.

Los idiomas abren horizontes

Su gran habilidad para los idiomas lo ha convertido en uno de los reporteros más reconocidos a nivel mundial. Antes de volverse viral reportando sobre el conflicto en la frontera de Rusia con Ucrania, Crowther ya era bastantes popular en redes sociales desde hace un tiempo. Fue durante las pasadas elecciones estadounidenses, en las cuales se posicionó como presidente Joe Biden, que Philip alcanzó la fama mundial debido a sus habilidades políglotas. Pero la fama, sin duda alguna, es simplemente un bono para la carrera de este corresponsal, pues además de tener más de 120,000 seguidores en Twitter y más de 25,000 en Instagram, Philip ha viajado por todo el mundo cubriendo los más importantes eventos a nivel global y además pertenece a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de Estados Unidos. Apenas este verano, el reportero estuvo comunicando las mejores historias desde los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, y justo antes de volar a la capital de Ucrania, para hablar sobre la situación que se vive allá, estuvo presente en la justa olímpica invernal que se llevó a cabo en Beijing, China.