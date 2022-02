El Estafador de Tinder rompió el silencio en su primera entrevista

Desde la publicación de la película de Netflix en la que se documentó el caso de el llamado Estafador de Tinder, mil y un noticias se han dado sobre este caso. Desde la búsqueda de las víctimas por reunir dinero para pagar las deudas con las que se quedaron, hasta aquella primera mujer que fue estafada por este hombre que se hace llamar Simon Leviev. El colmo de los colmos se dio cuando se hizo público que el israelí, quien goza de total libertad, se encuentra ofreciendo saludos a través de una plataforma de celebridades por un precio. Pero hasta ahora, poco se sabía de la postura de este hombre ante las acusaciones. Se decía que a través de una supuesta cuenta de Instagram había mostrado su inconformidad y había desaparecido de la red, además de que al final de la película se deja ver que amenazó con demandar a sus creadores, pero hasta ahora, todo había sido al margen de su opinión personal. Pero esto cambió cuando Simon, acompañado de su actual novia, dio una entrevista en la que rompió el silencio.

Fue en el popular show Inside Edition que el hombre cuyo nombre real es Shimon Heyada Hayut, aceptó dar su primera entrevista, en la que negó todo lo que se dice sobre él. “Lo presentaron como si fuera un documental, pero en verdad, es una película completamente inventada. Soy el caballero más grande del mundo. No soy el monstruo que todo mundo ha creado. Simplemente, era un tipo soltero que quería conocer algunas chicas en Tinder”, dijo en el video a distancia.

Cuando la periodista le preguntó explícitamente por los fraudes y amenazas de los que las mujeres de la cinta lo acusan, Simon respondió: “No fueron engañadas, no fueron amenazadas”, además de decir que no es hijo de ningún millonario y que nunca se presentó como tal. Al preguntarle si se sentía mal por ellas, dijo viendo al cielo: “Si me siento mal por algo que no hice, no. Me siento mal por lo que me ha pasado a mí. Quiero limpiar mi nombre. Le quiero decir al mundo: esto no es verdad”.

Por supuesto, en la conexión que hizo aparentemente desde su país natal, Simon apareció luciendo una costosa camisa de Dior, demostrando que sigue siendo un fanático de la ropa que pueda establecer su status de ‘millonario’. No se podía dejar de cuestionarle cómo es que puede llevar un estilo de vida como este, a lo que explicó: “Soy un empresario legítimo. Compré bitcoins en el 2011, cuando no era nada, no tengo que decir cuánto vale ahora”.

Una nueva mujer a su lado

En algún punto de la entrevista, el sujeto se hizo acompañar de su novia, Kate Konlin, de 24 años. La misma rubia que ha aparecido en publicaciones como Vogue Japón modelando, decidió intervenir para defender a su novió: “Por Dios, es como, cómo alguien puede construir una historia tan falsa”. Y la pregunta infaltable no se hizo esperar, ¿Simon le ha pedido dinero en algún momento?, “Por supuesto que no”, respondió Kate mientras su novio veía con cara de pocos amigos a la cámara de la computadora.

“No soy un fraude y no soy falso. La gente no me conoce, así que no me puede juzgar”, fue el último mensaje que Simon quiso enviar después de la publicación de la cinta que lo acusa de haber estafado a varias mujeres que conoció a través de la aplicación de citas. Inside Edition quiso recalcar al final de su entrevista que Simon no ha sido acusado legalmente por ninguno de los crímenes por los que se le acusa en la película, aunque sí pasó dos años en la cárcel de Finlandia por defraudar a otras mujeres.

