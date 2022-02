El trágico fallecimiento de Nightbirde, la competidora de America’s Got Talent que conmovió al mundo

Con más de una década sobre el escenario, America’s Got Talent ha traído un sinfín de historias entre sus competidores, desde algunas de éxito como la de Darci Lynn Farmer, hasta otras muy tristes y duras, como la de Nightbirde. La joven de 31 años era una de las favoritas de la temporada 16 que vio a luz el año pasado, quien desgraciadamente estaba luchando contra un cáncer que empeoró durante ese tiempo, por lo que tuvo que abandonar la competencia. A meses de que esto sucediera, Jane Marczewski -nombre real de Nightbirde- falleció, según ha dado a conocer TMZ. La joven había compartido desde su audición que se encontraba enfrentando un cáncer que comenzó en los senos pero pasó a los pulmones, columna y riñón, y que su pronóstico no era bueno, pero estaba dispuesta a luchar por sus sueños y no dejar que su enfermedad la limitara.

En junio pasado, Nightbirde se posaba sobre el escenario para interpretar su canción It’s Okay, ganándose no solamente la admiración del público, sino también de Simon Cowell, quien oprimió el botón dorado que le daba el pase directo en el proceso de selección del concurso. Ese día, en su testimonio, al hablar del cáncer, decía: “Tengo una probabilidad de sobrevivencia del 2%, pero 2% no es 0%. 2% es algo y desearía que la gente supiera lo increíble que es”. Dos meses después, sorprendía al anunciar que tenía que dejar la competencia porque su situación había empeorado.

Howie Mandel, juez del programa, tomó su cuenta de Twitter para escribir: “Debemos continuar viviendo y aprender de sus palabras y letras. A pesar de lo terrible que me siento por su fallecimiento, me siento afortunado de haberla encontrado, escuchado y conocido”. El conductor del show, Terry Crews escribió en Instagram: “Estamos tristes de saber del fallecimiento de Nightbirde. Nuestras condolencias a su familia cercana y amigos en estos momentos tan difíciles. Te amamos Nightbirde”. Heidi Klum, juez del programa, también se unió a los mensajes de despedida.

La historia de Nightbirde

La joven fue diagnosticada con cáncer de senos en el 2017 y después de haber estado en remisión, en el 2019 regresó haciendo metástasis en otras partes del cuerpo, cuando se le dio una probabilidad de sobrevivencia de solamente el 2%, dándole entre tres y seis meses de vida. Pero sorprendiendo a todos, volvió a estar en remisión hasta que el cáncer regresó en el 2021 por tercera vez.

Al dar una entrevista CNN hace unos meses, confesaba que a pesar de su personalidad positiva y animada se encontraba devastada. “Pero, como dijo, estoy planeando mi futuro, no mi legado. Y algunas personas dirían que estoy en una negación ciega, pero prefiero llamarla una esperanza rebelde. Y no voy a parar en ningún futuro cercano”, dijo en esta charla, “Cuando estamos pasando por cosas como esta, en verdad, el dolor a veces es demasiado para aguantarlo, no hace ningún sentido. Si podemos agarrarnos a ese sueño del futuro, a veces es todo lo que necesitamos para seguir adelante. Y creo en que los sueños para todas nuestras vidas fueron originados en la imaginación de Dios…Cuando te han dado tantos golpes bajos seguidos, como yo he estado pasado por los últimos varios años, te das cuenta de qué estás hecho, en algún sentido. Y se te da la oportunidad de elegir en lo que te quieres convertir”.

Su última publicación en Instagram la hizo hace más de un mes cuando confirmaba que había pasado unas semanas brutales, pero posaba a la cámara sintiéndose viva y linda.

