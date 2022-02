No conforme con sus crímenes, el Estafador de Tinder ahora pretende explotar su 'fama' A través de la plataforma de Cameo, Simon Leviev cobra entre $200 y $1.400 dólares por enviar saludos

Las aplicaciones de citas, sin duda alguna, se han convertido en la herramienta principal para conseguir pareja de muchas personas alrededor del mundo. Sin embargo, la popularidad y la confianza que tenían los usuarios al utilizarlas podría estar desapareciendo. Después de que se estrenara la cinta de Netflix El Estafador de Tinder, la cual relata la historia de Simon Leviev y cómo, a través de la conocida plataforma de citas Tinder, logró enamorar a un gran número de mujeres a la cuales terminó estafando por un aproximado de 10 millones de dólares, el caso de Simon se ha vuelto viral en todo el planeta. Esta semana otra mujer, víctima de los engaños de Leviev, alzó la voz y contó que por culpa de él terminó en prisión en Chipre al no poder pagar las deudas que le dejó el estafador. A pesar de que Shimon Heyada Hayut se encuentra en el ojo del huracán debido a las numerosas denuncias por parte de las mujeres estafadas, ha encontrado una nueva forma de generar más dinero. El israelí de 31 años ahora se dedica a grabar saludos a sus ‘fans’ y los vende a través de la plataforma de Cameo.

Aprovechando la fama

¿Si la vida te la limones has limonada? Al parecer Simon Leviev está viviendo su vida basada en la popular frase, pues después de que su nombre se volviera viral a causa de la película de Netflix, en vez de tratar de ocultarse y hacerse responsable por el daño ocasionado a las mujeres, el israelí ha aprovechado su gran popularidad para vender saludos personalizados por los cuales cobra entre $200 y $1.400 dólares (aproximadamente entre $4.000 y $28.000 pesos mexicanos). Simon está utilizando la plataforma de Cameo para compartir sus clips y además aprovecha en algunos de los videos compartir consejos sobre como los hombres podrían mejorar sus perfiles de citas para llamar la atención de las mujeres. Shimon Heyada Hayut, logró conseguir un estimado de 200 millones de pesos mexicanos al engañar a las mujeres y pretender ser el hijo de un comerciante de diamantes, por lo que su nueva forma de seguir ‘ganando’ dinero ha enfurecido a las víctimas del caso.

“Para serles honesta, me rompe el corazón ver que una compañía como Cameo está dispuesta a colaborar con un criminal, que está siendo requerido en Europa y cuenta con acusaciones en Estados Unidos, pero que se esconde en Israel. Nosotras salimos a contar la historia, a exponernos, para que estén alerta de este criminal, pero verlo ahora con colaboraciones de este tipo es increíble”, dijo Sjohol, una de las víctimas del estafador de Tinder, en el programa de Tamron Hall. En el 2019, Simon fue sentenciado a 15 meses de prisión después de viajar con un pasaporte falso, sin embargo, fue liberado a los 5 meses por buena conducta, y en el 2015 tuvo que cumplir con dos años de encarcelación en Finlandia después de ser acusado de estafar a tres mujeres. Mientras que Leviev ha sido popularizado por sus crímenes y ha logrado mantener y crecer su fortuna, las víctimas del caso han abierto un GoFundMe para poder salir de las deudas que les generó Shimon. “Después de una cuidadosa consideración y muchas charlas, hemos decidido comenzar esta recaudación de fondos de GoFundMe. Mucha gente se acercó a nosotras para preguntarnos si teníamos uno, y no se nos había ocurrido hacer uno antes de esto. Sin embargo, hemos detectado muchas falsificaciones, lo que nos inquieta. No queremos que más personas sean defraudadas. Nos damos cuenta de que hay miles de otras causas dignas para donar, y estaremos eternamente agradecidas se eligen esta. Lo único que quereos es que nos devuelvan la vida”, se lee en la descripción de la página, a través de la cual las víctimas han logrado recaudar un aproximado de 4 millones de pesos.