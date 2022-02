Con su boda en puerta, un joven británico murió en un extraño ataque de tiburón

El terror inundó la playa de Little Bay en Sídney, Australia esta semana después de que un tiburón blanco de más de 4 metros atacara y matara a un nadador. Las personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos escucharon los gritos, sin embargo, no pudieron hacer nada para ayudar al hombre en el agua. Según informaron las autoridades locales, los servicios de emergencia recibieron una llamada en la que se reportaba el trágico suceso. Lamentablemente, la Policía de Nueva Gales del Sur informó que al momento en el que llegaron las autoridades al lugar, encontraron solo los restos de la persona. Simon Nellist fue identificado como la víctima del terrorífico ataque, y según explicaron las autoridades australianas, actualmente se encuentran buscando al tiburón.

El lunes por la tarde, la playa de Little Bay en Australia fue el escenario de la trágica muerte del británico Simon Nellist de 35 años. El hombre, quien fue instructor de buceo, fue atacado por un tiburón blanco a tan solo 150 metros de la orilla. Originario de Penzance, Cornwall, Simon dejó su hogar en Inglaterra y se mudó al suburbio de Wolli Creek en Sídney, donde compartía su vida con su prometida Jessie Ho, con quien estaba a punto de casarse. Varios de sus conocidos hablaron con los medios australianos y aseguraron que Nellist era un apasionado del agua y pasaba mucho tiempo en la zona donde perdió la vida. Según explicaron sus amigos a los medios australianos, Simon se estaba preparando para un nado benéfico, el Malabar Magic Ocean Swin, el cual se iba a llevar a cabo el domingo, pero fue cancelado debido al trágico fallecimiento. El hombre, que además era un ex ingeniero de la Royal Air Force, era protector de la vida marina y estaba en contra de la idea de brindar protección a los nadadores, ya que las redes utilizadas podían implicar un gran riesgo para la vida marina. “Las redes de tiburones y las líneas de tambores no protegen a nadie y matan todo tipo de vida marina cada año”, escribió Simon en su perfil de Facebook hace poco más de seis meses. En 2021, Simon y Jessie tenían planeado celebrar su boda, sin embargo, habían decidido posponer la fecha de enlace debido a la pandemia, explicó uno de los amigos del británico al periódico The Sun.

El inusual ataque

El ataque que acabó con la vida de Simon ocurrió casi 60 años después de la última mordedura fatal de tiburón registrada en la zona. Desde 1963, cuando la actriz australiana Marcia Hathaway fue atacada por un tiburón toro, no se habían registrado muertes causadas por estos animales. Las autoridades cerraron el acceso al público a la playa en lo que siguen buscando al tiburón que realizó el ataque. Lawrence Chlebeck del grupo Humane Society International explicó que este ataque ocurrió de forma muy inusual y que probablemente el buzo fue confundido con otro animal marino: “Es muy inusual ver a un tiburón atacar a un humano de esa manera. Normalmente una mordedura no es fatal. Muerden algo para averiguar qué es, una vez que se dan cuenta que se trata de una persona, la sueltan”, afirmó el defensor del bienestar animal en una entrevista con los medios australianos.