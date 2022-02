La primera víctima del Estafador de Tinder revela que ella sí acabó en prisión tras conocerlo

Si hay personas que consideran que las aplicaciones de citas pueden ser un tanto peligrosas, después de ver la cinta de Netflix El Estafador de Tinder, las preocupaciones crecieron aún más. El famoso proyecto que se ha vuelto viral desde su estreno cuenta la historia de Simon Leviev -cuyo nombre verdadero es Shimon Heyada Hayut- y cómo a través de Tinder fue logrando enamorar a un buen número de mujeres a las que terminaría estafando por un aproximado de 10 millones de dólares. La cinta se basó en la historia de 3 mujeres que cayeron víctimas de su estafa, pero desde el primer momento se establece que se sabe de varias más, con documentación de por lo menos otras tres que habían levantado denuncias en su contra. Pero si se creía que eso era suficiente, una nueva mujer ha decidido contar su historia, al afirmar que ella sí acabó en prisión en Chipre, al no poder pagar las deudas con las que Simon la dejó.

La mujer de 31 años ha contado a The Sun que cuando tenía 19 años, en el 2008, conoció a Simon en el trabajo mientras ella vivía con sus abuelos en Chipre; por las fechas en las que esto sucedió, Courtney Simmonds-Miller ha apuntado a que ella podría haber sido la primera víctima del Estafador de Tinder. Los entonces jóvenes comenzaron a tener una relación cercana al trabajar vendiendo productos capilares en un centro comercial, al poco tiempo las salidas a bailar y las noches de fiesta los unirían todavía más. “Estaba 100% bajo su embrujo. Lo más cercano que podría pensar es cuando conoces por primera vez al amor de tu vida y harías cualquier cosa por él. Así es como Simon hacía que fuera una amistad con él. Era muy atento, halagándome constantemente. Pensé que era mi alma gemela en la forma de un amigo y que quería ayudarme a mejorar mi vida. Constantemente, me decía que me amaba y que era su mejor amigo…tanto, que me alejé de mis amigos y mi familia”.

Aunque en un principio ella pensó que era un chico cualquiera, en algún momento le comenzó a contar la historia del padre millonario, quien lo había mandado a Chipre para que tuviera un trabajo normal ‘para aprender el valor del dinero’. Con esta historia, cuando le ofreció un trabajo como su asistente personal a Courtney, ella aceptó sin pensarlo. Meses después, sería arrestada por la policía de Chipre junto a Leviev acusándola de fraude con tarjetas de crédito, pasando tres semanas en prisión. Simon y Courtney fueron detenidos juntos, “La celda era asquerosa, había cucarachas en todos lados. No había puertas en las regaderas o baños, el escusado en sí era solamente un hoyo en el piso”, contó la mujer al tabloide británico.

El desenlace

Courtney fue dejada en libertad cuando sus abuelos pagaron la fianza de 2,000 libras esterlinas, mientras que Leviev consiguió que un rabino local pagara las 8,000 libras de su fianza. Se les retiraron sus pasaportes y tenían que pasar revista cada dos semanas, pero de forma inesperada, Simon logró dejar el país. “La policía vino y me interrogó otra vez. Yo estaba aterrada, pero no tenía idea de a dónde se había ido. Mi abogada me dijo que como Simon había dejado el país, todos los cargos recaerían en mí en su lugar, me dieron sus años a mí”, dijo la chica que entendió que todas aquellas veces que Leviev la citaba en hoteles para supuestas juntas, era para que hubiera registro en las cámaras de seguridad de que trabajaban juntos.

Desesperada, su abuela hipotecó su casa para poder pagar a las autoridades, pero no fue sino hasta dos años después que Courtney pudo acabar con este martirio. “Se asegura de que la mujer haga los crímenes por él, es cuidadoso de no incriminarse. Se vuelve la palabra de la víctima contra la de él, y es difícil defender eso en la corte”, explicó la chica que una década después reconoció a Leviev en el artículo que lo acusaba de estafar a otras mujeres.

