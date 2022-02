Mamá y emprendedora: Olivia Peralta nos comparte sus claves para lograr el éxito

Ningún día es igual en la vida de Olivia Peralta. La conductora y empresaria divide normalmente su tiempo entre un proyecto de conducción semanal, varios emprendimientos entre los que destaca su tienda concepto online y el papel de madre, teniendo a su cargo la educación de tres hermosas niñas. ¿Cómo logra todo esto? Para descubrirlo, decidimos seguirla en uno de sus días con más actividades. La cita ocurrió en una exclusiva locación al poniente de la Ciudad de México donde la esperaba un equipo listo para prepararla para un día de fotos y entrevistas. Muy puntual a la cita, Olivia descendió de la nueva Buick Enclave para ser recibida por el equipo al que saludó con mucha atención y cariño, como toda una profesional.

Consejos para el éxito

-Olivia, ¿qué es para ti el éxito?

-De entrada ser mamá es un éxito. Abrazar a tu niño, darle un besito y pasar tiempo con él es una de las cosas más productivas en la vida. El trabajo profesional y la labor de madre no están peleados, porque todo depende de cómo lo lleves. En principio, debes saber que no puedes llenar las expectativas de nadie. En general me pregunto qué tengo ganas de experimentar en la vida, porque finalmente la vida es eso, una experiencia, no una prueba como algunos dicen. Bien, pues ¿qué es lo que quiero experimentar? Si bien no es cierto que puedes lograr todo, sí puedes alcanzar eso que a ti te resuena en el alma, sea lo que sea.

-¿Qué consejos aplicas para tratar de ser día con día una buena mamá?

-Primero, no dudar de mi capacidad. Saber que lo que estoy dando es lo mejor que puedo. No me comparo con otras mamás, ¡eso está prohibido! Si acaso, me comparo conmigo misma. ¿Cómo fue mi papel de mamá de ayer?, ¿Cómo es la mamá que quiero ser?, ¿Cómo puedo mejorar en ese sentido conmigo misma? Se vale de todo: libros, cursos… terapia lo considero parte de la canasta básica, pero no mandar al niño, sino a nosotras mismas. Con los recursos y herramientas que tenemos a la mano, debemos tomar la información que resuena con nosotros, lo que nos hace sentir bien. Hay que desarrollar, y confiar en nuestra intuición y, por supuesto, saber poner límites; es imprescindible y además la autoestima y seguridad de tus hijos se forma con eso precisamente, con el establecimiento de límites. Eso y tener una buena comunicación, que es el puente más verdadero entre los seres humanos.

Durante la entrevista, Olivia Peralta aprovechó para mostrar sus mejores dotes de modelo.

El lujo de compartir en familia

-¿Cuál es ese momento del día que aprovechas para convivir con tus hijas?

-En general tratamos de comer juntas, es algo que trato de hacer. Como mamás multifacéticas tenemos que ser flexibles, sí, pero intento en la medida de lo posible encontrar un espacio de conviviencia para platicar.

-Te vimos llegar en la nueva Buick Enclave, ¿qué es lo que más te ha gustado de la SUV?

-¡El espacio! Pero además, los interiores son super cómodos, en la cajuela me cabe todo lo de mis niñas y lo mío, y siempre que estamos adentro la pasamos muy divertidas. En realidad creo que es un “lujo para compartir”.

Como toda una profesional, Olivia combina sus tareas de madre con sus diversos proyectos de emprendimiento.

-Finalmente Olivia, ¿cuál es tu sueño más grande hoy día?

-Que haya educado a mis hijas de manera que sepan definirse, poner límites, aprender a decir que no, con ellas y con los demás. Observar su crecimiento, verlas realizadas con lo que sea que ellas quieran hacer, tanto a nivel personal como profesional. Quiero poder vivir y observar de cerca con ellas esos procesos y la realización de sus propios sueños.

