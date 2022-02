Médicos estadounidenses podrían haber conseguido curar el caso de VIH en una mujer

Buenas nuevas para el sector de la salud mundial. Según se informó, un equipo de médicos de Estados Unidos anunció una posible cura contra el VIH. Durante la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunidades los científicos presentaron el caso en el que de forma exitosa curaron a una mujer con VIH gracias a un trasplante de células madre de la sangre del cordón umbilical. La paciente recibió este tratamiento para tratar de erradicar la leucemia con la que batallaba y se convirtió en el tercer caso conocido de remisión del virus. Según explicaron los expertos de salud a The New York Times, el virus parece haber desaparecido de su organismo. La mujer que se sometió a este procedimiento es la primera representante femenina en ser curada del virus haciendo de este proceso algo muy esperanzador para las personas que viven con esta enfermedad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

La Organización Mundial de la Salud aprobó la primera vacuna contra la malaria

Pfizer compartirá la patente de su antiviral contra el COVID – 19 con 95 países

Una nueva esperanza contra el VIH

Una mujer, quien durante el 2013 fue diagnosticada con VIH, se ha convertido en la tercera persona en el mundo en vencer la batalla contra el virus que ha acabado con la vida de millones de personas en todo el planeta. Según informaron los médicos que realizaron el procedimiento, la paciente es perteneciente a una raza mixta, lo cual podría abrir la posibilidad de que las personas eventualmente puedan curarse, independientemente de sus orígenes. El pasado martes, durante la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas, la cual se llevó a cabo en Denver, Colorado, los científicos que consiguieron curar a esta mujer explicaron cómo se realizó el complicado proceso. El nuevo tratamiento implicó el uso de la sangre del cordón umbilical, la cual brindó un donante con la mutación del gen CCR5, que brinda resistencia ante la infección por VIH. Los primeros dos hombres en haber sido curados de la enfermedad fueron sometidos a un proceso un poco distinto. Ambos adultos tuvieron un trasplante de médula ósea de donantes adultos que eran compatibles con sus perfiles inmunológicos a la perfección, lo cual dificultaba mucho el proceso. Pero, en el nuevo método que han encontrado los médicos estadounidenses, la compatibilidad inmunológica era mucho menor, lo cual podría implicar un gran avance, debido a que la mayoría de los donantes son de origen caucásico, por lo que ahora será más fácil encontrar un donador al necesitar una menor compatibilidad.

La OMS advirtió que Omicron podría no ser la última variante

Tiempo del procedimiento

A pesar de que se ha logrado obtener resultados maravillosos, es un proceso que tarda muchos meses en realizarse. La mujer, de la cual no revelaron ninguna otra característica más que su raza, recibió un trasplante de células madre de la sangre del cordón umbilical complementada con células adultas de un familiar para facilitar el proceso de aceptación y llevar a una recuperación más rápida. De acuerdo con los datos que proporcionaron los médicos, a los 37 meses del trasplante, se interrumpió la terapia antirretroviral de la paciente y en los estudios que se realizaron no se ha detectado la presencia del virus del VIH durante los últimos 14 meses. Los dos casos exitosos previos al de la mujer de Nueva York tuvieron muchas complicaciones después del tratamiento, mientras que la paciente estadounidense pudo abandonar el hospital 17 días después de la intervención, según explicó Marshall Glesby, uno de los doctores que realizó el procedimiento, durante una entrevista con The New York Times.