Tras sufrir una grave lesión en la rodilla semanas antes de Beijing 2022, Sofia Goggio se colgó la plata

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 siguen a toda marcha y los mejores deportistas del mundo nos han cautivado y motivado con sus historias. Después de dos brillantes actuaciones sobre la pista de hielo, el mexicano Donovan Carrillo ha podido disfrutar de varios días libres de estrés y ha disfrutado de la experiencia olímpica. Mientras algunos atletas, como el tapatío, ya han concluido con las competencias olímpicas, otros siguen luchando por una medalla olímpica. Otra deportista que también finalizó su participación en Beijing 2022 es Sofia Goggia, quien era la favorita a llevarse el oro en el esquí alpino. A pesar de que la italiana se quedó a solo 0.16 segundo de conseguir la victoria, su participación en esta edición de la justa invernal sin duda ha sido un gran logro para la esquiadora, quien ha impactado a millones de personas con su emotiva historia de superación.

De las muletas a la plata olímpica

Tres semanas antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 parecía que el sueño de Sofia Goggia de pelear por su segundo título en el esquí alpino y convertirse en la segunda mujer en la historia en lograrlo había llegado a su fin. El 23 de enero del 2022, durante un descenso de la Copa del Mundo de súper G en Cortina d’Ampezzo en Italia, Sofia sufrió un aparatoso accidente en el cual se desgarró parcialmente un ligamento de la rodilla izquierda. Después de su choque en la pista de esquí, los médicos le habían dicho que necesitaba usar muletas durante al menos 10 días, sin embargo, Goggia tenía en mente otros planes ya que, si cumplía con las indicaciones médicas, no hubiera logrado llegar a Beijing en forma. La italiana, quien decidió apoyarse de las muletas durante solo 3 días, llegó a la capital de China el 7 de febrero de 2022 y el 15 de febrero se colocó la medalla de plata. Con tan solo 0.16 segundos de ventaja, Corinne Suter se llevó el oro en la prueba y la tercera posición se la llevó la compañera de equipo de Goggia, Nadia Delago.

La fortaleza mental de Sofia

A lo largo de estos complicados días para Goggia, la esquiadora compartió con los medios lo difícil que ha sido esto para ella: “Esto ha sido muy duro mentalmente para mí. Tomé analgésicos antes de la carrera, pero fue realmente dolorosa la parte superior del curso. Me hubiera encantado tener el 80% de mi fuerza. Por supuesto, está mejorando cada día la lesión, pero no puedo doblar la rodilla y apenas puedo hacer sentadillas. Pero al esquiar durante los últimos días ha estado bastante bien”, dijo la medallista durante una conferencia de prensa. El accidente que sufrió en Italia frenó la racha ganadora que llevaba la esquiadora desde diciembre del 2020, y a pesar de haber logrado un estupendo resultado, expresó que quedó un poco decepcionada de no haber logrado su segundo oro olímpico. Varios de los competidores de la disciplina dedicaron mensajes en apoyo a la italiana y no dudaron en expresar el respecto que le tienen.