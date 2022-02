¡Felicidad por dos! Van Jefferson celebró su victoria del Super Bowl en el hospital con la llegada de su segundo bebé

Siendo una de las máximas celebraciones deportivas del planeta, el Super Bowl LVI se vivió de la forma más espectacular y glamurosa. El juego que reunió a muchas de las celebridades más famosas en donde los Cincinnati Bengals se enfrentaron a Los Angeles Rams, sin duda alguna dio mucho de qué hablar y varios de los jugadores del equipo local tuvieron muchas más razones de festejar, además de convertirse en los nuevos reyes de la NFL. Después de cuatro emocionantes cuartos, un increíble medio tiempo y una muy esperada victoria, el ala abierta de los Carneros, Van Jefferson, tuvo que saltarse la celebración y salir corriendo al hospital, pues su esposa, Samaria, entró en labor de parto a medio juego.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Mary J. Blige como 'cowgirl' o Madonna como faraona, los looks históricos de la Super Bowl

Harry aparece en el Super Bowl con Eugenia de York, la primera en visitarlo en California

Doble victoria

Tras una espectacular remontada, Los Angeles Rams se llevaron el título en el Super Bowl LVI. Cuando parecía que Joe Burrow iba a llevar a la victoria a los Bengals, Cooper Kupp, quien fue nombrado como el MVP (Most Valuable Player), le dio la vuelta al partido y con un espectacular Touchdown cambio el marcador 23-20 a favor del equipo local. Durante el último minuto del encuentro el quarterback de Cincinnati no logró conseguir más puntos y los Carneros se llevaron la victoria acumulando su segundo título de Campeones de Super Bowl después de 22 años. Pero, Van Jefferson, el ala abierta de los Rams, no pudo quedarse a celebrar con sus compañeros de equipo ya que tuvo que ir corriendo al hospital donde su esposa, Samaria, estaba en labor de parto. Según se informó, la mujer del reciente campeón se encontraba en el estadio y la reportera Bridget Condon fue la que se percató del momento en el que la mujer de Jefferson abandonó las instalaciones del So-Fi para encaminarse al hospital. En ese momento, el equipo de Los Angeles iba perdiendo 20-16 y Samaria, días antes de que comenzara el partido pidió que en caso de que ella tuviera que irse al hospital en medio de la disputa, nadie le dijera a Van para no desconcentrarlo del juego. Al terminar el juego, el reportero Adam Schefter publicó en su cuenta de Twitter que el ala abierta estaba abandonando las instalaciones para ir a reunirse con su esposa: “La esposa de Van Jefferson, Samaria, comenzó labores de parto durante el juego y el receptor abierto de los Rams ahora se encuentra de camino al hospital”, se lee en el perfil del experto en la NFL.

El emotivo agradecimiento de Donovan Carrillo, tras concluir su participación en Beijing 2022

En redes sociales no tardó en circular un video en donde se ve a Van, de 25 años, salir corriendo de las instalaciones del So-Fi y algunas horas después de haber ganado el Super Bowl, Jefferson, de lo más orgulloso, compartió a través de una historia de Instagram, la primera imagen con su segundo bebé. Sin duda alguna, Jefferson fue el máximo ganador de esta edición de la más grande fiesta de americano y será un día inolvidable para él y su familia, pero no fue el único en tener doble festejo el pasado domingo. Adam Schefter también reveló a través de su Twitter que el safety de los Rams, Taylor Rapp no solo ganó su anillo de campeón de la National Football League, sino que, en medio de la celebración, se arrodilló para pedirle matrimonio a su novia.