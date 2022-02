Un cocodrilo que vivió con un neumático atorado en el cuello fue liberado después de 6 años

Aunque los animales salvajes suelen valerse por sí mismos, en ocasiones las situaciones en las que se ven envueltos a causa de los humanos rebasan por completo sus instintos. Tal y como le ha sucedido a un cocodrilo silvestre de la ciudad indonesia de Palu, el cual quedó atrapado en medio de una llanta de motocicleta que había sido sumergida en el lago en el que vive, lo que sin duda causó preocupación entre la población que vive en torno al estanque del reptil, pues creían que el neumático en cualquier momento podría ahorcarlo. Sin embargo, pasaron seis años y el cocodrilo siguió con su vida, aunque ahora llevando la llanta como parte de él, algo que se pensaba sería para siempre, pues los intentos de los pobladores por atraparlo y liberarlo fueron poco fructíferos, hasta hace unos días.

El cocodrilo ya se había ganado el cariño de los lugareños, quienes con total empatía buscaban ayudar al animal, intentado liberarlo de la llanta para que así pudiera vivir una vida en completa libertad. Sin embargo, al tratarse de una especia sumamente peligrosa para los humanos, sobre todo en estado silvestre, los intentos por atraparlo fueron en vano y las esperanzas de liberarlo cada día des desvanecían. Todo cambió hace unos días, cuando un hombre de 35 años de nombre Tili logró capturarlo y finalmente liberarlo de su calvario.

El héroe de este cocodrilo no era un completo extraño. De hecho Tili solía visitar con regularidad los alrededores del lago en el que vive el reptil, por lo que conocía muy bien su caso. Fue así que poco a poco se las ingenió para crear una trampa que lo ayudara a capturarlo y así ayudarlo. Él tenía experiencia en eso, pues se dedica a capturar y vender aves. Fue así que tras semanas de espera, el cocodrilo fue atraído por el anzuelo, que no era mas que un pollo, cayendo finalmente en la trampa creada por el hombre.

La liberación de Tili

La noticia rápidamente se corrió entre los pobladores de esta pequeña ciudad indonesia, por lo que acudieron a ayudar al joven vendedor de aves, logrando sacar al animal del agua con ayuda de unas cuerdas de nylon. Una vez en tierra, los pobladores trajeron una cierra y rápidamente lo liberaron de la llanta que durante más de seis años portó a la altura de su cabeza.

Como era de esperarse, el jubilo entre los testigos no se hizo esperar, pues al parecer el cocodrilo se encontraba en perfecto estado de salud y sin mayores daños debido al tiempo que llevó la llanta atorada en el cuerpo, por lo que de inmediato lo devolvieron al agua. “Solo quería ayudar, odio ver animales atrapados y sufriendo”, dijo Tili a The Associated Press, tras culminar su hazaña. “Muchas personas se mostraron escépticas y pensaron que no hablaba en serio cuando dije que liberaría al cocodrilo de la rueda” añadía orgulloso.