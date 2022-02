El emotivo agradecimiento de Donovan Carrillo, tras concluir su participación en Beijing 2022

La emoción de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 no para y México está presente. El pasado miércoles por la noche, el jalisciense, Donovan Carrillo, hizo historia para el patinaje artístico sobre hielo mexicano al competir en la final varonil. Tras un espectacular programa corto, el patinador mexicano quedó en la 19° posición con la cual aseguró el pase al programa largo y se convirtió en el primer mexicano en lograr esta gran hazaña. Durante la prueba final, Donovan patinó con el corazón y tras dar una gran pelea se colocó en la 22° posición logrando su mejor marca personal de la temporada con un total de 218.13 puntos. Tras su excelente presentación el tapatío se despidió de Beijing 2022 con un emotivo mensaje.

El programa largo de Donovan

Con solo 22 años, el originario de Zapopan, Jalisco, tuvo la actuación de su vida en la capital china. Después de un estupendo programa corto, Donovan dio su máximo esfuerzo en la final varonil y terminó su participación en el lugar 22 logrando no solo el mejor resultado de su vida, sino que el mejor resultado para México. A pesar de que el tapatío se enfrentó a algunos baches durante su rutina larga, la cual interpretó al ritmo de Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, Sway de Dean Martin y María de Ricky Martin, Donovan nunca se dio por vencido y culminó su debut olímpico entre los 24 mejores patinadores del planeta. Después de cumplir su máximo sueño, Carrillo dedicó un emotivo mensaje a través de su perfil de Instagram, el cual acompañó con sus imágenes preferidas de su actuación: “Después de 14 años cumplí el sueño que tuve desde los 8 años. Y hoy, a mis 22, comienza uno nuevo, estoy convencido de que toda esta experiencia en Beijing me ayudará para construirme como deportista, seguiré preparándome y esforzándome al máximo porque estoy convencido que aún hay mucho por lograr. Gracias por ser parte de esta experiencia y por acompañarme en cada momento”, escribió el tapatío en su cuenta.

¿Quiénes fueron los medallistas?

La noche acabó con las rutinas más cardiacas por parte de los grandes favoritos a ganar. A pesar de que el japonés, Yuzuru Hanyu, no logró colarse al podio, impactó a todos con su gran fortaleza y con su intento de cuádruple Axel (cuatro vueltas y media en el aire). Tras un grave error que realizó en el programa corto, Hanyu logró subir hasta la cuarta posición. Tal y como muchos esperaban y ansiaban, el estadounidense, Nathan Chen se coronó como el campeón olímpico después de realizar de forma espectacular su programa libre al ritmo de Rocket Man. Con un pequeño error casi al final de su programa, Nathan logró una calificación total de 332.60 puntos. Durante su programa corto, Chen logró romper su propio record mundial, sin embargo, se quedó a tan solo 3 puntos de romper la máxima calificación alcanzada por ambas rutinas, la cual también le pertenece. En segundo lugar, con 310.05 puntos, se colocó el japonés, Yuma Kagiyama, de tan solo 18 años quien sin duda alguna derritió a todos los espectadores con su ternura y gran habilidad. La tercera posición fue tomada por el japonés, Shoma Uno, quien obtuvo un total de 293.00 puntos.