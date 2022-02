Jack Sweeney, el chico al que Elon Musk le ofreció 5,000 dólares para que deje de monitorearlo

La peor pesadilla de Elon Musk. Con tan solo 19 años, Jack Sweeney ha puesto en alerta no solo al empresario sudafricano, sino también a varias celebridades como Bill Gates, Drake, Jeff Bezos, Kylie Jenner, Oprah Winfrey y otros más. A través de su cuenta de Twitter el joven estadounidense se ha encargado de revelar con sus seguidores el trayecto en tiempo real de los viajes de estos magnates. El programador ha logrado monitorear las rutas de los famosos, el destino y origen de los vuelos, la duración, los trayectos y hasta los gastos en combustible que realizan las celebridades durante estos viajes. La información filtrada a través de la cuenta de Jack ha alarmado a Elon Musk y le ha pedido al joven que elimine los registros y deje de monitorearlos ya que puede representar un gran peligro.

El chantaje de Jack Sweeney

Sin duda alguna a nadie le gusta ser monitoreado y menos si se trata de Elon Musk. Después de que el fundador de Tesla contestara a uno de los tweets de Jack con la petición de dejar de filtrar información con respecto a sus viajes en jet, el joven de 19 años pidió a cambio uno de los espectaculares autos electrónicos de los que es dueño el sudafricano, sin embargo, el magnate a través de un mensaje directo, le ofreció inicialmente 5,000 dólares a Sweeney con tal de cerrar la cuenta de Twitter y eliminar todos los rastros de los vuelos publicados. Pero el joven programador tenía otros planes en mente y como contraoferta le pidió 50,000 dólares a Musk: “Sería una gran ayuda para la universidad y posiblemente me permitiría comprar un coche, quizá un Model 3”, explicó en entrevista con The New York Times Jack. Según informó el joven de 19 años, Elon Musk terminó ofreciéndole los 50,000 dólares y además él le pidió al joven que le ayudara a hacer el proceso de rastreo más complicado para que no cualquiera pueda volver a conseguir esta información. Pero las platicas entre ellos no concluyeron pues después de pensarlo bien, Jack le volvió a escribir a Elon Musk y a cambio de lo que solicitaba él pidió una pasantía en su empresa. A pesar de que Jack ha logrado monitorear la actividad de vuelo de más de 126 personas, el único que se ha pronunciado preocupado al respecto es el empresario sudafricano. Sweeney actualmente cuenta con más de 40,000 seguidores en Twitter y las cuentas que abre con la información sobre los vuelos de las celebridades cada vez crecen más.

¿Puede enfrentarse a problemas legales?

EL programador ha utilizado su cuenta para publicar una lista con los usuarios que ha creado en los que se pueden encontrar todos los viajes que ha conseguido monitorear, sin embargo, Jack podría llegar a enfrentarse a problemas legales. De acuerdo con un comunicado por parte del presidente de Paragon Intel, Colby Howard, Sweeney podría enfrentarse a una acusación por revelar información confidencial de locación, pero hasta el momento no se ha visto involucrado en ningún problema legal y por su parte Elon Musk simplemente terminó bloqueando a Jack Sweeney en Twitter.