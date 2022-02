Quién es el Estafador de Tinder y por qué todo el mundo habla de él

Encontrar el amor en estos tiempos no es nada fácil a pesar de que existen todo tipo de herramientas para lograrlo, incluso a distancia. Las aplicaciones de citas son cada vez más populares y no es extraño que sepas de historias de personas que han encontrado al amor de su vida a través de este medio, pero no todo mundo es tan afortunado. Es una realidad que detrás del celular puede haber cualquier tipo de persona y más de uno se inventa todo un personaje con distintos fines, desde conseguir más citas hasta estafar a quien honestamente está en la búsqueda de una pareja. Esto fue lo que le sucedió a un sinfín de mujeres en Europa, cuando un supuesto millonario las conquistó…para después despojarlas de millones de dólares. La historia ha sido ampliamente documentada en la cinta El Estafador de Tinder, que se ha vuelto toda una sensación en Netflix y que se encuentra inundando las redes sociales. Si tú todavía no sabes de qué va, ésta es la historia de Simon Leviev.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Hicieron match en Tinder hace 3 años, ahora la app los mandará a Hawái para su primera cita

Él bromeó sobre querer un tatuaje de pareja en Tinder…pero una chica le tomó la palabra

VER GALERÍA

La estafa

¿Te imaginas estar pasando por los perfiles de Tinder y encontrarte con un chico que aparentemente tiene una vida de opulencia y lujo? No particularmente apuesto, Simon, se presentaba en la red como un exótico millonario israelí. Su perfil se encontraba verificado – es bien sabido que para conseguir la palomita azul solo es necesario pasar por un proceso de reconocimiento facial a través de una fotografía – y tenía ligada una cuenta de Instagram a él. Para muchas, esto era suficiente para confiar en que se trataba de un buen candidato, pero mientras sigas leyendo te darás cuenta de que esto no puede ser suficiente para confiar en alguien.

La primera en contar su historia es Cecilie Fjellhøy, quien admite ser una usuaria constante de estas redes. Después de hacer match con Simon se encontró con él en el Four Seasons de Londres y a los días ya estaba viajando con él en su avión privado, con todo y la pequeña hija del empresario y la madre de la niña -¿comienzas a ver lo que te decimos?-. El despliegue de riqueza era claro y se explicaba con el supuesto lazo de Simon con uno de los magnates del mundo de los diamantes. De regreso a casa, las flores, los mensajes románticos y los planes a futuro no se hicieron esperar. No había citas, pues al tratarse de un empresario importante la relación se daba a la distancia, pero eso no impedía que Cecilie comenzara a buscar departamentos para mudarse juntos bajo las instrucciones de Simon.

VER GALERÍA

El caso era muy similar al que vivía Pernilla Sjoholm, que después de encontrarse con él, comenzaría una amistad en la que los viajes a Grecia e Italia no faltaron. Desgraciadamente, tampoco faltaron los mismos mensajes que comenzó a recibir Cecile, Simon tenía enemigos y estaban tras de él. Con su seguridad comprometida, las tarjetas de Simon lo estaban también por lo que ni tarda ni perezosa Cecile aceptó proporcionarle una tarjeta de crédito, pidiendo préstamos y endeudándose por altísimas cantidades. En el caso de Pernilla, fueron sus ahorros de toda la vida, los que ella dio a su supuesto amigo para ayudarlo en su crisis de seguridad.

Los mensajes dejaban de ser cariñosos y las exigencias de dinero crecían, cuando Cecile descubrió a través de American Express que había sido víctima de una estafa, y una que incluso había sido publicada en los medios. Poniéndose en contacto con el equipo de periodistas que habían escrito sobre los casos de Simon Leviev, descubrió que su verdadero nombre era Shimon Hayut, quien era buscado por distintos crímenes, la mayoría robos y estafas, el artículo se enfocaba en el engaño que había hecho a tres mujeres que había conocido en aplicaciones de citas. La estafa era perfecta, pero con la información de Cecile y de Pernilla, los periodistas lograron alertar a las autoridades y por fin Simon fue detenido, aunque por poco tiempo y sin quitar la deuda que las mujeres siguen pagando hasta este momento.

VER GALERÍA

El uso de Tinder se dispara en la Villa Olímpica

Quién era verdaderamente este hombre

Shimon Hayeda Hayut era un joven israelí buscado por las autoridades locales, que había dejado su país tras algunas estafas para crear una nueva persona con la que lograba estafar a mujeres alrededor de Europa. Su modus operandi era uno que le permitía enamorar a las mujeres, mostrarles un multimillonario estilo de vida y después comenzar a pedirles dinero que supuestamente les regresaría con creces. La investigación de los periodistas dejó ver que se trataba de un esquema piramidal, con el dinero de una consentía a otra y así sucesivamente. Curiosamente, fue a la cárcel solamente por sus crímenes en Israel, pues su estafa a través de Tinder no lo ligaba a las deudas de dinero que suman alrededor de 10 millones de dólares. Después de haber sido dejado en libertad tras apenas unos meses en prisión, Hayut vive como un hombre libre en Israel y sí, sigue presumiendo de un glamuroso estilo de vida. Eso sí, ya amenazó con demandar a la producción de la película que contó su historia. Mientras tanto, las tres chicas que aparecen en la película han hecho un GoFundMe para reunir su dinero.

VER GALERÍA