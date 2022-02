El niño de 2 años que salvó a su familia de un incendio mientras dormía

No hay padres más agradecidos en estos momentos que Nathan y Kayla Dahl, un matrimonio originario de Alvord, Texas, quienes recibieron una segunda oportunidad de vida, luego de que el fuego consumiera por completo su casa. Y aunque sin duda esto ha significado una gran tragedia para ellos, lo cierto es que no podrían estar más felices, pues fue gracias al instinto de su hijo Brandon, de apenas dos años de edad, que pudieron salvar sus vidas, pues debido al Covid-19 que les había sido diagnosticado días antes, la pareja había perdido el olfato y dormían plácidamente mientras el fuego acababa con su patrimonio.

Así lo reveló Kayla Dahl durante una entrevista con el programa Good Morning America, en donde ha relatado la hazaña de su pequeño. “Él salvó a toda nuestra familia. Es nuestro pequeño héroe”, dijo la orgullosa madre al matutino de la ABC, detallando que fue durante la madrugada del pasado 15 de enero cuando su hijo la despertó dando algunos golpes en sus pies: “¡Mamá, caliente! Mamá, ¡caliente!”, palabras que sirvieron para que ella despertara y alertara a su esposo al grito de “¡fuego!”.

Por suerte, Nathan había trabajado en el departamento de bomberos de Alvord, por lo que tenía claro qué hacer en caso de una emergencia como ésta, tomando en cuenta que era cuestión de segundos lo que tenían para escapar y salvar sus vidas. “Teníamos un plan. Así es como se iba a hacer”, expresó el patriarca de la familia, quien logró escapar de las llamas ileso y sin afectaciones por el humo, lo mismo que su esposa y sus cinco hijos, incluidos Brandon, el pequeño héroe de la familia. “Aproximadamente un minuto después de que saliéramos de la casa, nuestra puerta principal tenía llamas saliendo de ella. Todo estaba en llamas”, dijo Nathan al resaltar que si no hubiera sido por el aviso de su pequeño, la tragedia hubiera sido aún mayor, pues debido a que el Covid los había dejado sin el sentido del olfato, nunca se hubieran percatado del olor humo.

La solidaridad inunda los corazones de los Dahl

Tras el accidente, la familia se ha alojado en la casa de los abuelos de Kayla, mientras el matrimonio continúa con los trámites derivados del incendio y se aseguran de que sus pequeños no hayan tenido alguna afección debido a la inhalación de humo. Además, el pequeño Brandon estuvo en estado de shock durante dos días, mismos en los que no pudo dormir. “Oyes a la gente decir: ‘Lo he perdido todo’. No te das cuenta del peso de eso hasta que te pasa a ti”, dijo Kayla a Good Morning America, reconociendo el momento devastador que enfrentan.

Por fortuna, los vecinos de los Dahl se han organizado para poder apoyar a la familia en medio de esta complicada situación, por lo que en un acto de generosidad les han hecho llegar libros, juguetes, comida y ropa. Además, una amiga de Kayla ha organizado una colecta virtiual, en la que han logrado juntar más de 24 mil dólares. “Ha sido 100% completamente inesperado. Estamos muy, muy, muy agradecidos por todos y por todo”, dijo Kayla, quien hasta la fecha no puede creer que su pequeño de dos añitos les haya salvado la vida. “Definitivamente tuvo un ángel de la guarda que le ayudó a salir de la sala de estar. Sinceramente es nada menos que un milagro. Un milagro absoluto”, señaló conmovida.