El romance que ha puesto a CNN de cabeza

Los romances han sido capaces de derrumbar imperios y en la actualidad las cosas no han cambiado mucho. Aunque podría parecer poco probable, un romance no revelado puede ser de gran importancia en algún punto. Y es que tal como decían las abuelas, la omisión puede ser también un pecado, y el no revelar completamente un hecho del que has sido cuestionado, puede ponerte en una posición complicada. Esto precisamente fue lo que pasó con el hasta ayer presidente de CNN, Jeff Zucker, quien hizo pública su renuncia a través de un comunicado en el que explicaba que no había revelado la relación que tiene con una de sus colaboradoras y que después de que saliera a la luz como parte de una investigación, demitía de su puesto. Ante esto, su pareja, Allison Gollust, dio a conocer que ella se mantendría en la compañía. Lo que nadie esperaba es que tras hacerse público el romance, se abrió una caja de pandora, en la que se han dado cada vez más detalles de este romance.

“Como parte de la investigación sobre la permanencia de Chris Cuomo en CNN, se me preguntó sobre una relación consensual con una de mis colegas más cercanas, alguien con quien he trabajado por más de 20 años. Reconocí que la relación evolucionó en los últimos años. Se me requirió revelarlo cuando comenzó y no lo hice. Estuve mal. Como resultado, estoy renunciando hoy”, se leía en el comunicado de Zucker. Por su parte, Allison escribió en su propio comunicado: “Jeff y yo hemos sido amigos cercanos y compañeros profesionales por más de 20 años. Recientemente, nuestra relación cambió durante el Covid. Y lamento que no lo hayamos revelado en el momento correcto”.

El huracán que vendría

Parecía que hasta ahí quedaría la renuncia que fue ampliamente celebrada por personas como Donald Trump, que ni tardo ni perezoso se expresó contra Zucker. Pero pronto comenzó a surgir más información. La más llamativa, el hecho de que esta relación quedaba veladamente expuesta en el libro de Katie Couric, Going There, publicado en el 2021. En uno de los capítulos, la periodista escribía: “Estaban unidos todo el tiempo. El problema era que ya habíamos contratado a una persona de PR para el show. No había un puesto para Allison. Me tuve que preguntar por qué Jeff estaba forzando tanto el traer a Allison al equipo”, en aquel entonces trabajaban para otra compañía y comenzaban los rumores de que Jeff se iría a CNN. ¿La primera persona a la que contrató al llegar a la cadena de noticias? Allison, de acuerdo con el libro.

En la publicación se lee: “(Allison) y su esposo e hijos se mudaron al departamento justo abajo del de Jeff y Caryn (exesposa de Zucker), todos los que escuchaban sobre su acogedor arreglo pensaban que era súper extraño. Para ese punto, Caryn se había convertido en una amiga cercana y esto me hacía sentir muy incómoda”.

Las citas del libro de Katie no solamente han corrido por la prensa, sino que dentro de la newsletter que la presentadora envía a sus seguidores, quiso volver a tocar el tema. “Trabajé con Jeff Zucker por muchos años en NBC y después en mi talk show. Era un productor talentoso y energético. Su renuncia me tomó por sorpresa. También conozco a Allison Gollust desde sus días en el Today Show. Me he preguntado sobre la naturaleza de su relación, pero sé, como escribí en mis memorias Going There, que me hacían sentir incómoda. Parece que sus colegas y los medios se hicieron de la vista gorda a una conducta inapropiada”.

Zucker estuvo casado por 23 años con Cary Nathanson con quien tiene cuatro hijos, la pareja se separó oficialmente en el 2019. Por su parte, Allison estuvo casada con Billy Hunt hasta el 2017 (el proceso inició en el 2015), aunque su vida personal se ha mantenido alejada del ojo público hasta este momento.

