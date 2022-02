La Selección de Honduras se enfrenta a la hipotermia por su partido contra Estados Unidos

Mientras que los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 están a solo horas de iniciar, otro magno evento deportivo está calentando motores para arrancar con todo en cuestión de meses. La esperada por millones de fanáticos Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 dará comienzo el 21 de noviembre de este año, sin embargo, la pasión futbolera ya está a todo lo que da con las rondas clasificatorias. A lo largo de las últimas semanas 15 naciones han logrado obtener su boleto para el evento, mientras que los demás países siguen en la lucha para clasificar a la máxima disputa en esta disciplina. Durante esta semana Honduras visitó a Estados Unidos en las heladas tierras de Minnesota y debido a las bajas temperaturas que se presentaron durante el partido, varios jugadores del equipo visitante sufrieron de hipotermia y tuvieron que abandonar el terreno de juego.

¿Una táctica de juego?

El pasado miércoles durante el partido de clasificación a la Copa Mundial Estados Unidos venció a la selección de Honduras 3-0. El estadio al aire libre en el estado de Minnesota, Allianz Field, fue el escenario donde se vivió el partido más frío en casa de la historia del equipo estadounidense de futbol. Pero, ¿habrá sido esto un plan maestro para asegurar la victoria? Al ser el país anfitrión, la selección de Estados Unidos pudo elegir el estadio en el que se iba a jugar esta ronda. Inaugurado hace apenas tres años y conocido por ser un estadio que llega a temperaturas bajo cero, el Allianz Field llevó a varios jugadores del equipo de Honduras a sufrir las consecuencias del clima durante los 90 minutos de esta disputa de la CONCACAF. A lo largo de la jornada, la sensación térmica del lugar llegó a ser de -30° centígrados, algo a lo que definitivamente no están acostumbrados los hondureños. Después del primer tiempo, dos jugadores de Honduras no regresaron al campo debido a que estaban recibiendo atención médica tras haber sufrido episodios de hipotermia. Según informaron los periodistas presentes en el estadio, el portero Luis ‘Buba’ López y el delantero Romell Quioto fueron los más afectados, incluso se informó que al guardameta le tuvieron que aplicar suero en los vestidores para lograr regular su temperatura corporal durante el medio tiempo.

Después del partido la selección de Honduras criticó la elección que tomaron los estadounidenses y expresaron a través de un comunicado que consideraron el clima helado como “inconcebible”. Los jugadores de ambos equipos salieron al campo con ropa protectora debajo del uniforme, sin embargo, no fue suficiente para el equipo visitante y se confirmó que al finalizar el encuentro varios deportistas necesitaron de gotas intravenosas para recuperarse. En ocasiones previas Estados Unidos y Canadá han utilizado las bajas temperaturas a su ventaja y en ambas ocasiones se ha hecho para derrotar a la selección mexicana, sin embargo, ninguno de esos partidos llegó a las heladas temperaturas que se vivieron el miércoles en Minnesota. Previo al encuentro de Estados Unidos contra Honduras el servicio meteorológico local alertó sobre el riesgo de congelamiento en menos de 20 minutos, por lo que se recomendó que la gente no saliera de sus casas o usara ropa adecuada para las heladas. Tras esta derrota, el Octagonal Final de la CONCACAF llegó a su final y la selección hondureña no logró conseguir un boleto a la Copa del Mundo. Con tres jornadas restantes, Canadá, Estados Unidos y México son los potenciales clasificados hasta el momento, mientras que Panamá, podría ir al repechaje a pelear por su boleto.