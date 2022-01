La mujer que descubrió que era millonaria por revisar su carpeta de correo no deseado

Si eres de los que no suele darle importancia a la bandeja de correos no deseados de tu email, la historia de Laura Spears podría hacerte cambiar de opinión. Y es que para esta mujer, originaria de Michigan, Estados Unidos, el revisar esta olvidada bandeja para la mayoría de usuarios del correo hizo que se convirtiera en millonaria, pues de no haberlo hecho, se hubiera perdido de un jugoso premio de 3 millones de dólares, es decir, poco más de 62 millones de pesos mexicanos, demostrando así, que no siempre el correo spam es malo o molesto, y que al contrario, en ocasiones nos puede llegar a cambiar la vida de la noche a la mañana.

De acuerdo con CNN, la mujer de 55 años había comprado un boleto de lotería virtual días atrás, pues se enteró de que el premio mayor había crecido muchísimo, lo que la motivó a participar. “Vi un anuncio en Facebook que decía que el premio mayor de Mega Millions estaba subiendo bastante, así que ingresé a mi cuenta y compré un boleto”, y aunque Laura guardaba la esperanza de que ganaría el premio, lo cierto es que se tomó con calma la situación, pues al no ser notificada por ningún medio, dio por hecho que había perdido.

Sin embargo, Spears estaba completamente equivocada, pues su vida estaba a punto de cambiar cuando navegaba por la carpeta de correos no deseados, buscando un email que nada tenía que ver con la lotería. “Unos días después, estaba buscando un correo electrónico perdido de alguien, así que revisé la carpeta de correo no deseado en mi cuenta de correo electrónico ", contó a CNN. “Fue entonces cuando vi un correo electrónico de la Lotería que decía que había ganado un premio”, agregó.

Se vuelve millonaria

Un tanto incrédula, Laura decidió corroborar la información del correo electrónico en su perfil personal en Mega Millions. “No podía creer lo que estaba leyendo, así que inicié sesión en mi cuenta de la Lotería para confirmar el mensaje del correo electrónico. ¡Todo sigue siendo tan impactante para mí! ¡No puedo creer que realmente gané 3 millones de dólares!”, dijo la afortunada mujer al sitio anteriormente citado.

La historia de Laura Spears se volvió viral de inmediato, pues incluso la empresa encargada de la organización de la lotería compartió con alegría la historia de esta afortunada mujer. “¡Laura Spears se llevó la sorpresa de su vida cuando revisó su carpeta de spam y se dio cuenta de que había ganado un premio de $3 millones de Mega Millions!”, se puede leer en el tuit que Mega Millions ha compartido en su perfil, el cual ha acompañado de la fotografía de Laura recibiendo su premio. "Definitivamente agregué la Lotería de Michigan a mi lista de remitentes seguros en caso de que alguna vez tenga la suerte de recibir otro correo electrónico sobre un gran premio", comentó Spears, quien estuvo a punto de qudarse sin su premio al no ser una asidua visitante de su carpeta spam.