El revolucionario cambio de look de Minnie Mouse

Disney siempre encuentra la forma de maravillarnos una y otra vez. Desde la magia que nos transmiten a través de sus películas hasta la majestuosidad de cada uno de los rincones de sus parques temáticos. Ahora, las mentes brillantes de la empresa creadora de sueños han vuelto a sorprender a todos sus fans alrededor del mundo. De la mano de Stella McCartney, uno de los personajes principales y más queridos en todo el planeta ha roto las redes sociales. A través de redes sociales, Disney presentó el radical cambio de look de la ratoncita Minnie Mouse quien pasó de su tradicional vestido rojo y zapatos amarillos a lucir un rompedor y elegante traje azul diseñado por la británica.

Bye bye vestido rojo

El pasado martes 25 de enero a través de su cuenta de Twitter, Disney París dio a conocer la inesperada noticia. A tan solo semanas de celebrar su 30° aniversario, el parque decidió darle un cambio de look radical a la novia de Mickey Mouse y vaya que sorprendieron a todos con el estupendo look. Durante el mes de marzo Minnie cambiará su icónico vestido rojo con polka dots y zapatillas amarillas por un moderno y espectacular traje azul con zapatos azul. El nuevo look de la ratoncita más famosa del planeta fue diseñado por la británica Stella McCartney y sin duda alguna ha llamado mucho la atención de los fanáticos. La diseñadora explicó que este conjunto es como un “símbolo de progreso para una nueva generación” y Minnie lo estrenará en honor al mes de la mujer. Sin dejar a un lado el impecable estilo de la ratoncita más fashion Stella no olvidó incluir en el nuevo conjunto los emblemáticos polka dots y el famoso moño de Minnie que ahora luce todavía más espectacular.

El gran cambio de Minnie

“Trabajar con la única, icónica e inigualable Minnie Mouse siempre ha tenido un lugar muy especial en mi corazón. Compartimos los mismos valores. Lo que me encanta de ella es que encarna la felicidad, la libre expresión, la autenticidad y con ello espira a personas de todas las edades en todo el mundo. El look ha sido personalizado para ella y para celebrar el 30° aniversario de Disneyland París. ¡No puedo esperar a que lo vean!”, dijo a través de un comunicado la británica. A pesar de que a lo largo de los años se le ha visto con distintos atuendos, esta será la primera vez que la ratoncita sea vista luciendo un pantalón. No es la primera vez que la novia de Mickey se convierte en la musa de los diseñadores más reconocidos del mundo. En varias ocasiones Minnie ha sido la invitada estrella en los desfiles de diseñadores como Monse y Stacey Bendet y ha colaborado con personajes como Giles Deacon, Katie Hillier, Richar Nicolls, Michael van de Harm entre otros. Además de romper con una tradición de más de 90 años, Stella McCartney junto con Minnie enfatizan la importancia de una moda sostenible pues también se informó que el traje está confeccionado con telas obtenidas de manera responsable. Eso sí, su icónico vestido rojo no se va a ningún lado, pues este diseño está hecho exclusivamente para los grandes festejos de Disneyland París.