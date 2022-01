El incómodo momento en el que Joe Biden fue captado insultando a un reportero

Las tensiones entre Rusia y Ucrania han puesto en alerta a todo el mundo incluyendo al presidente del los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha pedido a los estadounidense que residen en el país rodeado por tropas rusas retirarse lo más pronto posible por si llega a escalar más el conflicto. Sin duda el panorama político se ha enfrentado a momentos complicados y tal parece que las dificultades han alcazado a Biden ya que se le nota un poco abrumado por los eventos alrededor del mundo, pues durante el último acto que se realizó en la Casa Blanca, Joe no tomó bien la pregunta del reportero de Fox News, Peter Doocy, sobre la inflación del país.

El momento incómodo

La Sala Este de la emblemática Casa Blanca fue el escenario de la reunión sobre cómo lograr que bajen los precios en el país este pasado lunes. Ya al final de la ronda de preguntas y respuestas por parte de los reporteros, Joe Biden tuvo un ligero percance que, en cuestión de horas, dio la vuelta al mundo y puso al mandatario de los Estados Unidos en el centro de atención. No queda muy claro si el presidente Joe Biden olvidó o no se dio cuenta que su micrófono seguía prendido cuando insultó al corresponsal de Fox News, pero su respuesta se ha hecho viral. La pregunta que ocasionó esta reacción de Biden fue hecha por Peter Doocy y trataba sobre si el presidente creía que la inflación de Estados Unidos podía suponer una desventaja política para su partido en las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre en el país. Sin duda alguna, la pregunta no fue del agrado de Biden a la cuál contestó: “Es un gran recurso, más inflación”, dijo de forma sarcástica el presidente de los Estados Unidos antes de añadir la frase que sorprendió a muchas personas alrededor del mundo: “Vaya estúpido hijo de …”.

La disculpa de Biden

La jornada del lunes ha sido de bastante tensión para Joe Biden. Momentos antes de enfrentar cara a cara a los reporteros de diversas cadenas locales se sabe que el presidente tuvo una videoconferencia con líderes de la Unión Europea para discutir las preocupaciones sobre la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Biden confirmó que el Departamento de Estado redujo los niveles de personal en la Embajada de Estados Unidos en Ucrania y ordenó que algunos miembros de sus familias, dejaran el país. Y este lunes, la Casa Blanca dijo que los ciudadanos estadounidenses dentro de Ucrania deberían irse ahora y que no hay planes para una evacuación militar en caso de que la situación se deteriore aún más. Además, el mandatario estadounidense demostró que el tema de la inflación sigue acosando a toda la administración después de que los precios al consumidor se elevaran al ritmo más rápido en 39 años. Después de la conferencia Biden contactó al periodista insultado y y le dijo, “No es nada personal, amigo”, de acuerdo al reportero. A pesar de que se había pedido no hacer preguntas sobre el tema entre Rusia y Ucrania, el reportero Peter Doocy le preguntó al presidente del tema y después de no obetener una respuetsa la cambió por la pregunta sobre la inflación. No es la primera vez que este polémico reportero protagoniza un desencuentro con la Casa Blanca y según explicó Doocy el ni siquiera oyó lo que había dicho el presidente y sus compañeros fueron los que le contaron sobre el insulto que le lanzó Joe Biden.