Ante una nueva ola de restricciones, la primera ministra de Nueva Zelanda pospone su boda

Nueva Zelanda ha estado en la mira desde el comienzo de la pandemia por su particular manejo de la crisis sanitaria. A pesar de contar con solamente 5 millones de habitantes, su primera ministra, Jacinda Ardern, ha tratado esta situación de una forma diferente al resto del mundo. Para prueba de esto, las restricciones que comenzaron este lunes, en las que todos los eventos con asistencia mayor a 100 personas han sido cancelados. Esto, después de que se detectara un contagio de 9 personas en la comunidad. Aunque esto podría parecer poca cosa, el descontento por la cancelación de eventos como los New Zealand Masters Games o la New Zealand Fashion Week no se ha hecho esperar. Pero Jacinda no es ajena a las consecuencias que esta decisión implican, pues su propia boda ha sido pospuesta para cumplir con lo establecido.

“Mi boda no va a seguir adelante, pero me voy a unir a muchos otros neozelandeses que han tenido una experiencia como esta como resultado de la pandemia. A cualquiera que se ha visto en este escenario, lo lamento”, dijo Ardern durante su conferencia de prensa de este domingo, solamente horas antes de que se pusieran en pie las restricciones. Al preguntarle cómo se sentía al posponer su boda después de su compromiso en el 2019, la mandataria simplemente respondió: “Así es la vida”.

“No soy diferente, me atrevería a decir, a miles de otros neozelandeses que han tenido impactos mucho más devastadores en la pandemia, el más doloroso, el no poder estar con tus seres queridos a veces, cuando están gravemente enfermos. Eso va a superar por mucho cualquier tristeza que yo experimente”, dijo empática con el dolor de sus connacionales.

Quién es el prometido de Jacinda

La pareja de la mandataria es el presentador de televisión Clarke Gayford, con quien en el 2018 recibió a su primera hija. A pesar de que la pareja se comprometió en mayo del 2019, no han podido llegar al altar debido a la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial y que Jacinda se ha tomado con toda precaución dentro de su gobierno. Por supuesto, la boda ha sido tema de conversación en el país, mientras que una tranquila Jacinda respondía al ser cuestionada al respecto el año pasado que ya llegaría. “He pasado más tiempo en planes del gobierno que en planes de boda”, respondió durante su visita a The AM Show, “Simplemente estoy feliz de poder despertarme en las mañanas y ver a mi familia y pasar un poco de tiempo juntos, porque acabamos de tener un año en el que no hemos parado. Básicamente no hemos tomado un descanso este año y ha habido algunas cosas que han tomado prioridad, así que planear las cosas, digamos, se ha resbalado un poco”.

‘Primera bebé’, la nena que puso de cabeza a la ONU

La pareja se conoció en el 2012 en una entrega de premios, y en el 2018 recibieron a Neve Te Aroha Ardern Gayford. El prometido de Jacinda cobró notoriedad internacional cuando documentó la visita de su hija a la ONU, mostrando hasta su identificación oficial para entrar al recinto. Los felices padres se comprometieron en las Pascuas del 2019 mientras pasaban un fin de semana en la playa de Mahia, cerca del pueblo natal de Clarke en Gisborne. A pesar de la feliz noticia, previamente Jacinda se divertía desmintiendo cada vez que se anunciaba que estaba comprometida, durante una entrevista en la radio dijo sobre la posibilidad de una boda: “Predigo que lo haremos algún día. Lo que pasa es que hicimos las cosas un poco en reversa, pero eso pasa a veces en la vida”.

