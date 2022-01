Noah, el niño que venció al cáncer, es invitado al Super Bowl por Tom Brady

A tan solo unas semanas del Super Bowl LVI la adrenalina y emoción se eleva entre los fanáticos del futbol americano pues los mejores representantes del deporte ya se encuentran en fase de playoffs disputando los dos pases para una de las más grandes fiestas deportivas. El equipo de Tom Brady, los Tampa Bay Bucaneers, sin duda es uno de los favoritos no solo para calificar a la gran final, sino para colocarse una vez más como los campeones. Ya en más de una ocasión, el quarterback que ya cuenta con 7 victorias en Super Bowl y tiene en la mira la octava, ha demostrado que sus logros le permiten no solo ser uno de los mejores deportistas del mundo sino también una gran persona. Hace unos meses, el esposo de Gisele Bündchen, rompió las redes sociales al regalarle su gorra después de un partido de temporada regular al pequeño Noah Reeb quien llamó la atención de la superestrella al sujetar un poster con el mensaje: “Tom Brady me ayudó a vencer el cáncer cerebral”. La historia del niño de apenas 10 años conmovió a todo el mundo y esta semana Brady sorprendió al pequeño guerrero con boletos para el Super Bowl para él y toda su familia.

La emotiva historia de Noah

El lunes 9 de noviembre, días después de haber vivido uno de los mejores días de su vida, el niño de 10 años fue el invitado especial en el sofá de The Ellen DeGeneres Show. Ahí contó sobre su emotiva historia de cómo Tom Brady lo ayudó a vencer el cáncer y además, de lo más emocionado, recordó cómo el quarterback de los Bucs le regaló su gorra al acabar el juego contra los Chicago Bears. En febrero del 2021 la familia de Noah recibió las peores noticias. El pequeño Reeb había estado experimentado fuertes dolores de cabeza desde diciembre, por lo que sus padres decidieron realizarle exámenes médicos los cuales mostraron la presencia de un pequeño tumor el cual resultó ser cáncer de cerebro. Noah pasó por dos cirugías, quimioterapias y radiación y justo en los momentos más complicados de recuperación apareció Tom Brady a motivar a su fan. “Solo quería que supieras que estoy pensando en ti. Sé que eres de mis mayores fans de Utah y que tienes una gran familia, Mis pensamientos y oraciones están contigo, eres muy valiente. Estarás bien, yo lo sé”, expresó el quarterback en un video publicado en su perfil de Instagram. El tratamiento de Noah terminó de forma exitosa en julio y durante su entrevista con Ellen, el pequeño explicó que las palabras de su ídolo lo motivaron vencer el cáncer.

Directo al Super Bowl

En octubre, la familia del sobreviviente de cáncer asistió al partido en el que los Bucs de Tampa Bay se enfrentaron a los Chicago Bears. Además de que el equipo de Brady tuvo una presentación fabulosa y ganaron el partido con una enorme diferencia de puntos, Brady, esa misma tarde, consiguió su pase de anotación número 600 y además hizo el día del pequeño Noah al acercarse a él después de la victoria y regalarle su gorra. Ahora, Tom decidió sorprender una vez más a uno de sus más grandes fans y a través de un video compartió dejó impactado a Noah: “Hola Noah, ¿qué pasa hombre? Feliz año nuevo. Sé que ha pasado un tiempo. Espero que hayas disfrutado de la temporada hasta ahora. Estamos preparándonos para comenzar los playoffs. Pero anteriormente, levantaste ese cartel diciendo que te ayudé a vencer el cáncer cerebral. Bueno, escucha... has inspirado a tantas personas, incluyéndome a mí, pero también a millones de otras y la NFL y los Bucas esperan enviar fanáticos merecedores al Super Bowl cada año, y fanáticos que tienen historias increíbles como la tuya. Como agradecimiento, trabajé con los Bucs y la NFL para conseguirte boletos para el Super Bowl de este año en Los Ángeles para ti y tu familia. Ciertamente esperamos estar allí, pero sé que tú sí vas a estar allí. Me alegra ver que estás bien. Cuídate. Disfruta de los boletos”, explicó Brady en el video publicado en la página de los Bucaneers.