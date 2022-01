Qué sucedió en Tonga tras la erupción volcánica Después de la explosión se perdió la comunicación con las islas cercanas al volcán y no se ha podido reestablecer

El pasado sábado, 15 de enero a solo 65 kilómetros al norte de Nuku’alofa, la capital de Tonga, el volcán submarino Hunga Tonga Hunga Ha’apai registró una de las más violentas erupciones de los últimos treinta años en todo el mundo. Las imágenes de la explosión fueron captadas desde el espacio. Hasta el momento no se tiene un reporte de daños claros debido a que la erupción provocó un tsunami en Tonga y problemas masivos de comunicación, la cual no se ha podido restaurar. Se ha confirmado que la primera víctima mortal del tsunami es una mujer británica de 50 años, Angela Glover, mientras que del otro lado del oceano Pacífico, se reportó la muerte de dos personas en Perú, quienes, de acuerdo con la información proporcionada por los medios peruanos, no lograron salir del agua debido a las fuertes olas que se presentaron. Los equipo de rescate siguen evaluando laz zonas afectadas en búsqueda de más víctimas o heridos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Se da el peor incendio de Nueva York en 30 años

El trágico suicidio de dos policías que ha dejado huérfano a un bebé de apenas semanas

La violenta erupción

Los expertos de los Servicios Meteorológico de Tonga reportaron que el volcán submarino entró en erupción por tercera vez en cuarto días. Según informaron los expertos, la última erupción de Hunga Tonga Hunga Ha’apai ha sido probablemente la más grande registrada en cualquier parte del mundo en los últimos 30 años. La explosión causó una gigantesca columna de ceniza, gas y vapor que fue lanzada con fuerza a 20 kilómetros en la atmósfera, en las imágenes satelitales se puede ver con claridad el momento del suceso y según se informó, las imágenes muestran cómo las islas más cercanas y pequeñas fueron cubiertas por completo por las olas ocasionadas por la erupción. Momentos después, en varios países lanzaron alertas de tsunami y varias imágenes compartidas en redes sociales mostraron la capital de Tonga, Nuku’alofa, que fue golpeada por las grandes olas. En los videos compartidos por lo habitantes de la zona se ve a las personas huyendo del tsunami.

La perrita que salvó la vida de su dueño al guiar a las autoridades a él

Según reportaron los expertos de países como Estados Unidos, Perú, Nueva Zelanda y Japón, en varias partes de las costas se registró un cambio en la marea y oleaje. La impactante erupción del volcán ubicado entre dos islotes, que en ocasiones se unen por la ceniza acumulada de las exhalaciones, pudo escucharse a cientos de kilómetros de distancia, la ceniza y la gran nube no tardaron en cubrir las localidades más cercanas cómo se mostró en redes sociales. De acuerdo con los datos proporcionados, aún no se han confirmado víctimas, sin embargo, los expertos de Nueva Zelanda y Australia expresaron su preocupación en cuanto a la calidad de aire y acceso a agua limpia a las regiones afectadas. Ambos gobiernos han enviado vuelos para inspeccionar las zonas para poder tener un panorama más completo sobre las consecuencias de la erupción debido a que no se ha podido reestablecer una comunicación con las islas. La enorme nube de polvo volcánico ha complicado la visibilidad y se ha movido a altas velocidades, según informó la Oficina de Meteorología de Queensland, la ceniza de Hunga Tonga Hunga Ha’apai llegó el lunes en la madrugada a tierras australianas. Debido al desplazamiento del polvo, varios vuelos de inspección tuvieron que cancelar su despegue, sin embargo, varias horas después varios aviones lograron despegar. Países como Nueva Zelanda, Australia, China y Taiwan y Estados Unidos se han comprometido a brindar ayuda a la nación de Tonga, mientras que la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se encuentra en camino a brindar apoyo y en una entrevista estimaron que alrededor de 80,000 personas pueden haber resultado afectadas por el trágico evento.