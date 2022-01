Los mellizos que nacieron en dos años diferentes

Fátima Madrigal, una madre originaria del condado de Monterrey en California, tenía programado dar a luz a sus mellizos durante el último día de 2021. Sin embargo, por cuestiones del destino, la mamá se encontró al filo del año nuevo en plena labor de parto, por lo que sus pequeñitos nacieron en años diferentes, convirtiéndose así en el último bebé en nacer en el 2021 y en la primera bebé en nacer el 2022 de todo el hospital.

De acuerdo con los médicos del centro de nacimiento Natividad, citados por CNN, el primero en nacer fue el pequeño Antonio, quien llegó a este mundo alrededor de las 23:45 horas del 31 de diciembre de 2021. Por otro lado, y como suele suceder en embarazos gemelares, la pequeña Aylin Yolanda nació unos minutos después, justo a la media noche del 1 de enero de 2022, por lo que los hermanitos, a pesar de ser mellizos, no compartirán cumpleaños ni año de nacimiento, aunque nacieron casi al mismo tiempo, por lo que se podría decir que Antonio será el hermano mayor.

Según reveló el hospital donde nacieron los mellizos, en Estados Unidos se llegan a dar alrededor de 120 mil nacimientos gemelares cada año. Sin embargo, estiman que aquellos que se llegan a dar en días diferentes son realmente raros, y se estima que la probabilidad de que nazcan gemelos en diferentes años es de una en 2 millones, por lo que sin duda el alumbramiento de Antonio y Aylin ha llamado la atención de todos, y su historia no ha tardado en hacerse viral. "Para mí es una locura que sean mellizos y tengan cumpleaños diferentes", dijo la madre de los bebé a CNN. "Me sorprendió y me alegró que llegara a medianoche”, agregó.

Los detalles del peculiar nacimiento

De acuerdo con CNN, Aylin pesó 2.6 kilogramos mientras que su hermano mayor pesó un poquito más que ella: con 2.7 kilogramos, según el hospital. Además, Aylin y Antonio han llegado a complementar una gran familia, pues en casa ya los esperaban sus tres hermanitos.

Por su parte, el personal médico que ha intervenido en este nacimiento nada común se encuentra sorprendido y orgulloso de haber sido parte de esta tierna historia: "Este ha sido, sin duda, uno de los partos más memorables de mi carrera", dijo la Dra. Ana Abril Arias, médico de familia del Grupo Médico Natividad y profesora de Natividad. "Ha sido un absoluto placer ayudar a estos pequeños a llegar aquí sanos y salvos en 2021 y 2022. ¡Qué manera tan increíble de empezar el Año Nuevo!”, agregó la médico, quien sin duda tuvo un arranque de año muy especial, al igual que la familia de los pequeños Antonio y Aylin.