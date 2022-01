En medio de la polémica, los hermanos de Djokovic se roban los reflectores

Sin duda alguna, la exención médica de Novak Djokovic se ha convertido en uno de los temas más hablados de los últimos días. A su llegada a Melbourne para el Abierto de Australia el tenista serbio fue detenido por las autoridades locales por un error de visa y su participación en el torneo se vio en riesgo. A pesar de la complicada situación por la que está pasando el tenista considerado número uno a nivel mundial, parece que las cosas han encontrado la forma de arreglarse y Novak podrá participar en el torneo, sin embargo, la polémica ocasionada ha dejado muchas cosas en duda. La familia del 20 veces campeón de Grand Slam ha estado apoyándolo en todo momento, pero particularmente dos personas llamaron mucho la atención en redes sociales. Sus hermanos menores Djordje y Marko, quienes han acaparado todas las miradas con su galanura.

Los hermanos Djokovic

Mientras que el mayor de la familia, Novak, se ha posicionado en un lugar muy complicado y está rodeado de polémica e incertidumbre, su familia ha sido su más grande pilar en estos tiempos complicados. A pesar de no poder estar juntos, todos sus seres queridos encontraron la forma de apoyar al tenista y hubo dos miembros que destacaron mucho entre los fanáticos del atleta. Sus hermanos menores, Djordje y Marko, no sólo rompieron las redes sociales con sus declaraciones y mensajes de apoyo hacia su hermano, sino que también impactaron con su guapura. El más chico de la familia, Djordje, estuvo presente el día de ayer junto a sus padres Srdan y Dijama en una conferencia de prensa. El joven de 26 instantáneamente acaparó todas las miradas con su aspecto físico y además con las palabras que dedicó a su hermano: “Mi hermano no es un criminal, es un deportista”. Djordje y Novak han demostrado tener una relación muy especial y en varias ocasiones se les ha visto compartir la cancha de tenis. A pesar de que Marko no estuvo presente en la conferencia de prensa, el hermano mediano de la superestrella no pasó desapercibido y quedó demostrado que también heredó los buenos genes de los Djokovic. Marko de 30 años, también publicó un mensaje en redes sociales en apoyo a su hermano mayor y lo acompañó de una tierna foto de los dos cuando eran niños. El mediano de la familia, también fue un buen tenista, sin embargo, él ya decidió colgar sus raquetas. En su perfil personal aparece con en varias imágenes con su novia Leticia Tesara, quien es una diseñadora brasileña, mientras que el hermano más chico se rumora que está saliendo con la guapa presentadora Saska Veselinov, quien también mostró su apoyo al mayor de los hermanos.

Novak rompe el silencio

El más reciente caso de Djokovic ha causado todo un revuelo en las plataformas digitales alrededor del mundo y apenas hace unas cuantas horas el tenista, a quien ya se le ha visto entrenar en el territorio australiano, rompió el silencio por primera vez desde que se dio a conocer su situación: “Sobre el tema de mi declaración de viaje, mi equipo de apoyo la envió en mi nombre, como les dije a los funcionarios de inmigración a mi llegada, y mi agente se disculpa sinceramente por el error administrativo al marcar la casilla incorrecta sobre mi viaje anterior antes de venir a Australia. Este fue un error humano y ciertamente no deliberado. Estamos viviendo tiempos difíciles en una pandemia global y, a veces, estos errores pueden ocurrir. Hoy mi equipo ha proporcionado información adicional al Gobierno de Australia para aclarar este asunto. Si bien sentí que era importante abordar y aclarar la información errónea, no haré más comentarios por respeto al gobierno australiano y sus autoridades y el proceso actual. Siempre es un honor y un privilegio jugar en el Abierto de Australia. El Abierto de Australia es muy querido por los jugadores, los fanáticos y la comunidad no solo en Victoria y Australia, sino en todo el mundo, y solo quiero tener la oportunidad de competir contra los mejores jugadores del mundo y actuar ante una de las mejores multitudes del mundo”, se lee en el perfil de Instagram del tenista serbio.