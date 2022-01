El trágico suicidio de dos policías que ha dejado huérfano a un bebé de apenas semanas

Clayton Osteen y Victoria Pacheco, dos asistentes del alguacil del condado de St. Lucie en Florida, parecían tener una vida perfecta y un gran amor. Como fruto de su relación, hace apenas unas cuantas semanas tuvieron a su bebé Jayce Osteen, quien desgraciadamente quedó huérfano tras la trágica muerte de sus padres. Según informaron las autoridades locales de la oficina del Sheriff, los oficiales murieron por suicidio la semana pasada. Los familiares de la pareja publicaron un Go Fund Me en donde se están recaudando fondos para el niño de apenas un poco más de un mes.

La trágica muerte de la pareja

Según se informó a través de un comunicado oficial, pocos minutos antes de que sonaran las campanas de la medianoche del Año Nuevo, la oficina del Sheriff recibió una llamada en la cual se explicaba que Clayton había intentado quitarse la vida. Inmediatamente, las autoridades enviaron asistencia médica al lugar de los hechos y el padre de 24 años fue trasladado al hospital para ser tratado por sus heridas. Desafortunadamente, los médicos no pudieron salvar a Osteen y el 2 de enero la familia del joven decidió retirarlo del soporte vital. La muerte de su compañero de vida afectó mucho a la madre de 23 años quien según se confirmó, acabó con su propia vida unos días después de su novio. La tragedia dejó al pequeño Jayce que nació el 22 de noviembre huérfano y por el momento está bajo el cuidado del hermano de Osteen y para poder brindarle un mejor futuro al bebé, los familiares organizaron un Go Fund Me gracias al cual ya han recaudado más de 54,000 dólares. “Clayton y Victoria estaban llenos de alegría, padres primerizos entusiasmados con su familia en crecimiento, enamorados de su bebé Jayce y, por lo tanto, enamorados uno del otro. Trágicamente, por razones completamente desconocidas y totalmente fuera de lugar, Clayton se quitó la vida el 31 de diciembre de 2021. Conmocionada por la pérdida, Victoria se quitó la vida dos días después”, se lee en la descripción de la página de recaudación.

Los emotivos mensajes de la familia

Los perfiles de Facebook de la pareja fueron inundados de mensajes de despedida y varias personas han estado en contacto con los familiares para brindarles apoyo. “Mi corazón está tan triste. Trágica historia de Romeo y Julieta. Ahora están juntos para siempre. Esta pérdida es tan dolorosa. Victoria y yo éramos muy unidas cuando vivía en Florida, ella estaba ahí para mí. Ojalá pudiera haber estado allí para ella” se lee en el perfil de Facebook la abuela de Victoria quien se ha expresado con mucho dolor y ha compartido varias fotos del bebé y sus padres. La oficina del alguacil también se unió al dolor de la familia y a través de redes sociales se publicó un comunicado por parte del Sheriff Ken J Mascara: “Hoy, los miembros de la Oficina del Sheriff del condado de St Lucie llevan el pesar de una pérdida muy pesada mientras compartimos con ustedes la noticia del trágico fallecimiento de dos de nuestros oficiales: Clayton Osteen y Victoria Pacheco. Las palabras no pueden expresar la tremenda pérdida que todos sentimos después de la muerte de estos dos miembros de la familia de la oficina del alguacil. Las palabras no puedes expresar a tremenda pérdida que todos sentimos después de perder a estos dos miembros de la familia de la oficina del alguacil. Las fuerzas del orden no solo lidian con el estrés del día a día que todos enfrentamos, sino también con el estrés de aquellos a quienes sirven en nuestra comunidad, lo que a veces puede ser muy desafiante. No aceptamos las consultas de los medios y les pedimos que oren por las familias de Osteen y Pacheco, así como por nuestra Oficina del Sheriff y que respeten la privacidad de los involucrados durante estos momentos extremadamente difíciles”, se lee en el comunicado oficial.