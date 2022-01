La exención médica de Novak Djokovic para jugar en el Abierto de Australia en la mira

La atención se ha enfocado en el mundo deportivo, en especial en el tenista, Novak Djokovic, considerado número uno a nivel mundial. Tras varias polémicas que ha enfrentado a lo largo de la pandemia, el atleta, quien se dirigía a participar en el Abierto de Australia se ha encontrado con varios problemas. Además de que los organizadores del evento anunciaran el martes que al serbio se le otorgaría una exención médica, decisión que provocó una violenta reacción, a su llegada a Melbourne se dio a conocer que por un error de visa ha sido retenido en el aeropuerto y su participación en el torneo está en riesgo.

Exención médica

No es la primera vez desde el inicio de la pandemia que Novak se encuentra en el centro del huracán debido a su decisión de no vacunarse. En el 2020, cuando el coronavirus se convirtió en una amenaza mundial, el 20 veces campeón de Grand Slam expresó públicamente su postura antivacunas. Después de su declaración, el tenista serbio, antes de encabezar la exhibición que el mismo organiza, Adria Tour, rompió las reglas sanitarias al asistir a algunas fiestas con varios de sus amigos y después al realizarse una prueba confirmó que había dado positivo a Covid-19 junto con su esposa y otras ocho personas cercanas a él. Hoy su postura lo vuele a colocar entre los titulares alrededor del planeta. A Djokovic, quien se preparaba para jugar en el Abierto Australiano, le fue otorgada por parte de comité organizador una exención médica que ha enfurecido a los habitantes del país y además generó una polémica respuesta por parte del primer ministro australiano, Scott Morrison.

A través de un comunicado, el tenista anunció que la exención médica le permitía jugar en el primer torneo Grand Slam de la temporada, sin embargo, las palabras del primer ministro dejaron en claro que su participación podría estar en riesgo: “Cualquier persona que quiera entrar a Australia debe cumplir con nuestros estrictos requerimientos fronterizos. Estamos a la espera de su presentación y de las pruebas que nos proporcione para respaldarlo. Si esas pruebas son insuficientes, no se le tratará de forma diferente a los demás y estará en el siguiente avión de vuelta a casa. No debería haber reglas especiales para Novak Djokovic en absoluto.”, explicó durante una conferencia de prensa Morrison.

Problemas con la visa

Pero, el turbulento viaje a tierras australianas no ha acabado para el jugador, pues varios medios locales confirmaron que, a su llegada, fue detenido por las autoridades del aeropuerto por llegar con una visa que no permite exenciones médicas por no contar con la vacuna. La ministra de Deportes de Victoria, Jaala Pulfor, a través de un tweet en su cuenta personal confirmó que el gobierno no está dispuesto a apoyar la solicitud de visa de Novak: “EL gobierno federal ha preguntado si apoyaremos la solicitud de visa de Novak Djokovic para ingresar a Australia. No proporcionaremos a Novak Djokovic asistencia para la solicitud de una visa individual para participar en el Grand Slam del Abierto de Australia 2022. Siempre hemos sido claros en dos puntos: las aprobaciones de visas son un asunto del Gobierno Federal y las exenciones médicas son un asunto de los médicos”, se lee en el Twitter de Jaala. Según se informó a través de medios australianos, Djokovic será deportado del país después de que se cancele su visa. Mientras tanto los abogados del tenista tratan de apelar la decisión y Novak permanecerá bajo vigilancia policial en un hotel de Melbourne en lo que se decide sobre su vuelo de regreso a Serbia.